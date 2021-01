Confira atrações para aproveitar o final de semana dentro ou fora de casa

Cinema por Mariane Morisawa, especial para o Estadão

Foram muitas as adaptações de Pinóquio, o personagem criado pelo italiano Carlo Collodi em 1883. Mas o filme que estreia no Brasil nesta semana não é apenas mais uma.

Leia Também Guia de Cinema Estadão

Dirigida por Matteo Garrone, vencedor duas vezes do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes (com Gomorra em 2008 e Reality em 2012), esta versão não tem medo de explorar os aspectos mais sombrios da história, mesmo sendo também para crianças. Garrone mistura realismo social e fábula, indo buscar sua inspiração na fonte.

Gepeto (Roberto Benigni) é um homem solitário, triste e pobre, muito pobre. Ele cria um boneco de madeira que um dia vira menino. Pinóquio, interpretado pelo garoto Federico Ielapi com ajuda de maquiagem prostética, é desobediente e passa por muitos apuros ao tentar se encaixar na sociedade.

Para assistir ao filme e às outras novidades nas telonas, confira a programação cinematográfica de São Paulo entre os dias 21 e 27 de janeiro:

*Nos dias 26 e 27, não há programação no Petra Belas Artes.

Mostra Nastassja Kinski

O Petra Belas Artes celebra o aniversário de 60 anos da atriz alemã com a exibição de quatro de seus filmes mais famosos: Movimento em Falso, Paris, Texas e Tão Longe, Tão Perto, todos de Wim Wenders, e O Fundo do Coração, de Francis Ford Coppola.

Movimento em Falso: 6ª, 15h30; dom., 18h20; 2ª, 15h30.

Paris, Texas: 5ª, 15h30; sáb., 19h; 2ª, 18h20.

Tão Longe, Tão Perto: 5ª, 19h; sáb., 15h30.

O Fundo do Coração: 6ª, 18h10; dom., 15h30

Mostra Estúdio Hammer – A Fantástica Fábrica de Horror

Em cartaz de quarta a domingo, até dia 8 de fevereiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, o evento exibe 30 longas metragens do famoso estúdio de filmes de terror, produzidos entre os anos 1950 e 1970. Entre os destaques estão Vampiro da Noite e A Múmia, com Peter Cushing e Christopher Lee, e uma versão de O Cão dos Baskervilles, baseado na obra de Arthur Conan Doyle. A entrada é franca.

Estreias

Fale com as Abelhas

Dir. Annabel Jankel. Baseado no livro de Fiona Shaw, o filme passado na década de 1950 fala de machismo, homofobia e racismo. Anna Paquin é Jean, uma médica que dá abrigo a Lydia (Holliday Grainger) e seu filho de 10 anos, Charlie (Gregor Selkirk). 16 anos. 108 min. Espaço Itaú Augusta: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h50, 16h, 18h20, 20h40. Iguatemi: 19h, 21h40. Jardim Pamplona: 16h45, 19h30. Pátio Higienópolis: 19h20, 22h. Petra Belas Artes: 15h20, 20h30. Reserva Cultural: 16h, 18h50.

Pinóquio

Dir. Matteo Garrone. Vencedor de dois Oscar por A Vida É Bela, Roberto Benigni é Gepeto nesta adaptação do famoso livro de Carlo Collodi sobre um boneco de madeira que ganha vida e sofre nas mãos da sociedade. 10 anos. 137 min. Aricanduva: 14h, 16h30, 19h40. Boulevard Tatuapé: 14h10, 17h20, 20h30. Center Norte: 14h30, 18h, 21h15. Cidade Jardim: 14h50, 18h, 21h30. Cidade São Paulo: 12h30, 15h40, 19h. Cinearte: 20h20. Eldorado: 14h45, 17h50, 21h. Espaço Itaú Augusta: 14h30, 17h30, 20h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 17h, 20h. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 16h20, 19h30. Interlagos: 15h05, 18h10, 21h20. Jardim Pamplona: 16h, 18h, 19h15. JK Iguatemi: 14h, 15h, 17h15, 18h15, 20h30. Mais Shopping: 15h30, 16h30, 18h45, 19h50. Market Place: 5ª, 6ª, sáb., 2ª, 3ª, 4ª, 14h30, 17h45, 21h; dom., 13h30, 16h45, 20h. Metrô Itaquera: 16h, 17h30, 19h. Metrô Santa Cruz: 14h10, 17h20, 20h30. Metrô Tatuapé: 13h20, 16h40, 20h. Metrô Tucuruvi: 14h15, 17h20, 20h30. Mooca Plaza: 13h, 16h10, 19h30. Morumbi: 15h30, 18h15, 21h. Pátio Higienópolis: 14h50, 18h, 21h20. Pátio Paulista: 5ª, 6ª, sáb., 2ª, 3ª, 4ª, 15h10, 18h20, 21h30; dom., 14h10, 17h20, 20h30. Petra Belas Artes: 15h, 18h20. Raposo Shopping: 14h10, 16h; 5ª, 6ª, sáb., 3ª, 4ª, 19h10. Reserva Cultural: 15h, 18h30. Santana: 14h, 17h, 20h. Shopping D: 12h20, 13h10, 16h20, 19h30. Villa-Lobos: 14h40, 17h50, 21h.

Estranho Passageiro – Sputnik

Dir. Egor Abramenko. Neste filme de terror que se passa durante a Guerra Fria, uma espaçonave soviética volta à Terra com apenas um tripulante vivo. Mas há algo de errado com ele. Cabe à psiquiatra Tatiana Klimova (Oksana Akinshina) tentar descobrir o que aconteceu, usando seus métodos pouco ortodoxos. 16 anos. 113 min. Aricanduva: 15h45, 18h40. Interlagos: 18h20, 21h, 21h50. Jardim Sul: 15h15, 17h40, 20h05. Mais Shopping: 20h45. Metrô Itaquera, 17h15, 20h15. Metrô Santa Cruz: 13h50, 19h30. Metrô Tatuapé: 18h, 20h45. Metrô Tucuruvi: 18h05, 21h05. Morumbi: 18h15, 20h45. Raposo Shopping: 17h20, 20h. Santana: 14h40, 20h20. Shopping D: 17h, 19h45. SP Market: 17h10, 21h50.

Música por Adriana Del Ré e Danilo Casaletti, especial para o Estadão

Jorge Aragão e Marcelo Falcão

Neste sábado (23), dentro da programação da Virada SP Online, o sambista Jorge Aragão (17h30) e o cantor Marcelo Falcão (21h) mostram seus shows diretamente do palco do Teatro Sergio Cardoso – sem público – com transmissão ao vivo pelo culturaemcasa.com.br. A programação, que vai das 12h às 0h30, terá como tema a cidade de Peruíbe, no litoral do Estado, e inclui ainda shows de Iara Rennó e Banda 4 Cilindros.

Temporada online na Casa Natura

A Casa Natura Musical abre a segunda temporada da série Afetos que, no ano passado, apresentou 33 lives com artistas, produtores e ativistas culturais. Quem abre a programação do ano, na próxima quinta-feira, 28, às 19h, é Linn da Quebrada e Jup do Bairro. Nas próximas semanas – sempre às quintas –, estão programadas apresentações de Luedji Luna e Zeca Baleiro. Grátis, no Instagram (@casanaturamusical).

Festival de verão com João Donato

A primeira edição do ZporZ Fest Verão estreia na quinta-feira, dia 28, com show do cantor, compositor e guitarrista Felipe Cordeiro – herdeiro musical de Manoel Cordeiro, um dos maiores expoentes da música do Pará, que apresentará músicas novas e as famosas guitarradas paraenses. No dia seguinte, é a vez do ator, rapper e um dos vocalistas da banda Aláfia, Jairo Pereira. No sábado (30), Pedro Altério e Pedro Viáfora, integrantes do grupo 5 a Seco, que deu uma pausa na carreira, apresentam-se como Pedros e lançam o EP Movimento. Encerrando o festival no domingo (31), João Donato faz o som na companhia do filho Donatinho, em uma parceria que começou, em disco, em 2017. A julgar pelas lives que Donato fez no ano passado, a apresentação promete música e bom humor. Durante o festival, os espectadores poderão contribuir para ações do Conexão Música, iniciativa que tem como objetivo ajudar músicos e produtores independentes de São Paulo que perderam renda durante a pandemia. Os shows são gratuitos e ocorrem sempre às 19h no Youtube.

Maria Pérola

Um dos nomes promissores da música brasileira, a cantora e compositora pernambucana Maria Pérola traz em sua obra a essência de seu lado poetisa. A voz doce evidencia letras e melodias tocantes. Nos shows que apresenta no projeto MPB Sem Fronteira, no Espaço Café do Sesi/SP (Av. Paulista, 1.313), ela mostra suas influências nordestinas em releituras de Alceu Valença, Belchior, Chico César, entre outros. As apresentações serão neste sábado, 23, das 12h30 às 13h30; das 16h às 17h; e das 18h30 às 19h30. Entrada gratuita.

Aniversário de São Paulo

Programação Oficial

Com o tema Memória, Consciência e Esperança, a programação da prefeitura para celebrar o aniversário de São Paulo nesta segunda (25) será online e presencial, com shows, exposições e também homenagens aos profissionais de saúde e às vítimas da covid-19. Entre elas, a instalação Luminárias Pela Vida, de Bruna Lessa, leva 900 velas solares no Teatro Municipal. Programação: capital.sp.gov.br.

Poesia Paulistana

O Sarau do Binho, um dos precursores de eventos literários na periferia da cidade, realiza online o Desvairada SP – da Garoa aos Saraus, a partir das 17h do dia 25, com a participação de poetas e músicos paulistanos. Facebook.com/SarauDoBinho.

Interativo

O Museu da Casa Brasileira promove dia 25, às 10h, uma oficina de desenho online pelo Zoom, em homenagem ao aniversário de São Paulo. Os presentes começam ouvindo uma seleção de músicas que apresentam São Paulo sob diversas perspectivas para inspirar os desenhos dos participantes. A intenção é compartilhar imagens e lembranças que giram em torno do imaginário paulistano. Saiba mais: mcb.org.br.

Dança por Júlia Corrêa

A 3ª edição da Semana Paulista de Dança tem início nesta segunda-feira, 25, em formato totalmente online, adaptado ao momento de pandemia. Fruto de parceria entre o Masp e a Studio3 Cia. de Dança, o evento tem curadoria de Anselmo Zolla e promove uma série de espetáculos e bate-papos mediados por José Possi Neto.

Em homenagem ao aniversário da cidade, a abertura da programação, às 19h, traz o Balé da Cidade de São Paulo com duas coreografias de seu repertório: Frágil, de 2009, e Axioma 7, de 2001. Haverá ainda uma conversa com o coordenador artístico Raymundo Costa e a bailarina Erika Ishimaru.

Na terça-feira, no mesmo horário, é a vez do espetáculo Room, da companhia alemã Theater Lünenburg, com uma conversa com o diretor artístico Olaf Schmidt. Até o dia 29 de janeiro, serão exibidas ainda apresentações da Quasar Cia. de Dança, da Studio3 Cia. de Dança e do Balé Folclórico da Bahia, sempre com bate-papos entre bailarinos, coreógrafos e diretores artísticos. A programação é gratuita e transmitida em youtube.com/maspmuseu.