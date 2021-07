Confira atrações para aproveitar o final de semana dentro e fora de casa

Música

Viva a bossa

O espetáculo Bossa Nova In Concert reúne Roberto Menescal, Wanda Sá, Marcos Valle, Patrícia Alvi, MPB4 e Leila Pinheiro que se apresentam sozinhos e em dupla para cantar clássicos como Desafinado, O Barquinho, Samba de Verão, entre outros. O show foi gravado antes da pandemia, mas jamais exibido. Hoje (16), 21h. Ingresso solidário R$ 30/ R$ 1.000 Compre aqui.

Cheia de charme

A cantora Leila Pinheiro dedica live às composições de Guilherme Arantes. Entre as músicas que ela escolheu estão Coisas do Brasil, que deu nome ao seu disco de 1993, Muito Diferente, Um Dia Um Adeus e Canção de Amor. Sáb. (17), 21h. Ingresso solidário R$ 30/R$ 500. Veja em seu canal do Youtube.

Clássicos

O cantor e compositor Kiko Zambianchi mostra o show Bem Bacana Demais. Acompanhado de banda, ele toca os hits Primeiros Erros, Eu Te Amo Você, Rolam as Pedras, além das novas Luas e Luas e Livre Pelo Amor. Hoje (16), sáb. (17) e dom. (18), 21h. Ingresso solidário R$ 10/R$ 100 no Sympla.

Viva o rock 1

Nasi, Bruno Gouvea, Tico Santa Cruz, Supla, Thedy Correa e banda Tren fazem apresentação online no palco da casa de shows Tom Brasil para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho. A proposta, além dos sucessos de cada um, é tocar os clássicos do gênero. Sáb. (17), 20h30. Grátis. No Youtube da Rádio Kiss FM.

Viva o rock 2

O trio Titãs faz show especial no palco Theatro Municipal com repertório que une músicas do lendário show Acústico MTV e sucessos como Epitáfio, Enquanto Houver Sol e Por Que Sei Que É Amor. A apresentação terá a participação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal. Sáb. (17), 20h. Grátis. No Youtube.

O samba não pode parar

O cantor Xande de Pilares apresenta o show inédito Nos Braços do Povo, no Claro Rio, mas com transmissão pela internet. Além da faixa título, ele canta músicas como Samba de Arerê e Clareou. Sáb. (17), 19h30. Grátis (online)

Teatro

A realidade

O artista e escritor Nuno Ramos apresenta o terceiro episódio da performance A Extinção É Para Sempre, Desastre da Guerra, trabalho é inspirado na série de gravuras homônimas do espanhol Francisco de Goya feitas no século 19 transpostas para a realidade brasileira, como episódios de violência ocorridos no Complexo da Maré e na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Hoje (16), sáb. (17), 20h30; dom. (18), 17h. Grátis. bit.ly/teatronuno

‘Auê’, premiado e ao vivo

O espetáculo Auê, da Cia. Barca dos Corações Partidos, será exibido ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso amanhã (17), como parte da programação do novo aplicativo #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte. Disponível na Play Store e Apple Store. 20h

Dança

Mais empatia

O espetáculo Poemas Atlântico, do Menos1 Invisível - Núcleo de Dança, inspirado no pensamento do filósofo e poeta martinicano Édouard Glissant, aborda, por meio da metáfora poética do mar, a necessidade da colaboração inter-racial como forma de tornar o mundo menos hostil ao diferente. Hoje (16), sáb. (17) e dom. (18), 21h. Grátis. bit.ly/dancapoemas

Exposição

Obra de Bernardo Figueiredo no MCB

O Museu da Casa Brasileira promove exposição sobre a obra do designer e arquiteto Bernardo Figueiredo. Desenhos de suas criações, vídeos e 11 peças produzidas nos anos 1960 serão exibidos. Um livro sobre sua obra está sendo lançado simultaneamente. De 17/7 a 12/12; mcb.org.br.

Infantil

Atrações no Ibirapuera

O Parque do Ibirapuera é repleto de atrações para as férias. O playground da Praça do Parquinho foi reaberto dia 9, e além da prática de esportes, o MAM e o Museu Afro-Brasileiro estão abertos à visitação. Aproveite para andar pelo Jardim das Esculturas, com 30 obras de arte ao ar livre. Na Praça da Paz, há círculos para manter o distanciamento. Das 6h às 18h. (Vanessa W.Skilnik/Bora.Ai)