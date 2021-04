Confira atrações para aproveitar o final de semana dentro e fora de casa

Música

Samba em dobro

O sambista Diogo Nogueira comemora seus 40 anos com uma live , que vai reunir música, bate-papo e um almoço preparado por ele. O cantor também vai homenagear o pai – João Nogueira faria 80 anos em 2021. Dom. (25), 12h. Grátis. Veja aqui.

Já o projeto Nosso Samba tem como convidada a cantora e compositora Nilze Carvalho, que cantará sucessos como Nasci Para Sonhar e Cantar, de Dona Ivone Lara. Sáb. (24), 21h. Ingresso Solidário a partir de R$ 30. bit.ly/nilze-carvalho.

Pela madrugada

Desde maio de 2020, Filipe Catto tem feito lives de madrugada. Neste mês, elas ganharam uma versão luxo. Com o tema Como Uma Virgem Tocada Pela Primeira Vez, uma homenagem a Madonna. Zélia Duncan fará participação especial. Sáb. (24), 23h59. Grátis. bit.ly/livecatto.

Nossas raízes

O 1º Festival Sabor & Som une gastronomia e música, de hoje (23) a domingo (25). Hoje, às 19h, tem show com Patrícia Bastos e Dante Ozetti como parte da programação do bloco raiz indígena. No domingo (25), no mesmo horário, homenageando a cultura europeia, a apresentação será de Sandra Fidalgo e Toninho Ferragutti. Grátis. bit.ly/saboresom.

Concerto

O maestro João Carlos Martins se apresenta neta terça (27), 19h, de forma presencial, com a Bachiana Filarmônica do Sesi-SP. Os lugares terão distanciamento; uso de máscara obrigatório. Ingressos grátis, retirada a partir das 14h. Teatro Gazeta (Av. Paulista, 900).

Teatro

Clássicos

Os atores Giulia Gam, Ricardo Bittencourt, Fioravante Almeida e Adão Filho fazem leitura online da peça O Jogo do Poder, de Carlos Queiroz Telles, inspiradas em obras de Shakespeare, como Ricardo II, Rei Lear, Macbeth e outras – cada ator está em uma cidade diferente e fará a leitura da própria casa. A direção (também virtual) é de Marcelo Drummond. Hoje (23), 20h. Grátis.

Exposição

Sem sair de casa

A exposição OSGEMEOS: Segredos, organizada pela Pinacoteca de São Paulo, ganhou tour virtual 360º com a possibilidade de navegar pelos mais de 1 mil itens do universo dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo. Grátis. Veja aqui.

A Pinacoteca também abre neste sábado (24) a mostra presencial Enciclopédia Negra, que exibe retratos de 120 personalidades negras criados por 36 artistas negros contemporâneo. Até 11/10. Agende no pinacoteca.org.br

Tudo junto

O projeto TendaLab: Mostra de Criatividade, Sustentabilidade e Formação Cultural ocorre neste fim de semana com atrações que reúnem diferentes manifestações artísticas. Entre elas, a abertura da Exposição Fotográfica Digital nesta 6ª, às 19h, com trabalhos comandados pelo fotógrafo Bernard Lessa. No mesmo dia, um show com o ator e cantor Silvero Pereira homenageia Belchior. Grátis. www.galpaoproducoes.com.br

Circo e diversidade

Brilhe, 1º Festival Internacional de Circo Drag, tem programação neste fim de semana. No sábado (24), tem às 14h, tem oficina de cabaré e comicidade, com as artistas Dagmar Bedê e Poliana Tuchia. No domingo (25), às 11h, tem laboratório de performance com Rubão. Grátis. www.brilhecircodrag.com