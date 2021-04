Confira atrações para aproveitar o final de semana dentro de casa

Música

Para sambar

O cantor Péricles apresenta a live Minha História – Onde Tudo Começou, com músicas que fizeram parte de seu repertório de samba e pagode desde o início dos anos 1990. Dois companheiros de geração farão participações especiais: Chrigor e Leandro Lehart. Sáb. (17), 20h. Grátis. bit.ly/rotpericles

Pela tela

A 6ª Semana da Canção Brasileira, festival realizado na cidade de São Luiz do Paraitinga, que, neste ano, ocorre entre os dias 19 e 25 de abril em edição totalmente virtual, terá oficina de canção popular (15h) e show de Anelis Assumpção (20h) na próxima terça-feira (20h). Grátis. bit.ly/rotsemana

Música e poesia

O Poemúsica - Festival de Bolso de Música Brasileira traz apresentações intimistas, voz e instrumento, de nomes como o violonista e compositor Guinga, com participação da cantora Cíntia Graton. Hoje (16), 20h. Grátis. bit.ly/rotpoemusica

Entre irmãos

O cantor Pedro Mariano comemora seu aniversário com bate-papo e música. Na companhia do irmão, o produtor João Marcello Bôscoli, ele mostra o projeto Versões, com músicas que gravou ao longo da carreira como "Casa no Campo" e "Tem que ser agora". Dom. (18), 19h. Grátis. bit.ly/rotpedromariano

Teatro

Raízes

A Cia. do Despejo estreia para o formato online a adaptação da peça Ireti, uma crítica à violência sofrida pelas mulheres negras no Brasil. Com dramaturgia de Ingrid Alecrim e direção de Thaís Dias, o espetáculo é inspirado na mitologia Iorubá, sobretudo na figura de Nanã Buruku, que cedeu a lama do seu domínio para a criação dos corpos humanos. 6ª(16), sáb.(17) e dom.(18), às 20h. Grátis. http://bit.ly/rotireti

Vida nas ruas

A remontagem da peça Senhora no Jardim, de Maciel Silva, estreia neste fim de semana em formato online e conta a história de Neusa, uma mulher que busca sua sobrevivência no Parque da Luz, no centro de São Paulo. O elenco conta com Maria do Carmo Soares e Felipe Calixto. A direção é de Fernando Cardoso. Dom. (18), 21h30.Grátis. Até 27/4. http://bit.ly/rotsenhora

Evento

Dia Mundial de Lazer

A data, uma iniciativa global da Organização Mundial de Lazer, será exclusivamente online aqui no Brasil com dezenas de atrações, entre debates, oficinas e aulas virtuais. Uma delas, em parceria com o Sesc São Paulo, vai disponibilizar as ilustrações do livro Caminhando a Paulista: Pequeno Manual do Historiador da Cidade para colorir. Hoje (16), 10h. Programação completa em worldleisureday.org