Confira atrações para aproveitar o final de semana dentro de casa

Teatro

A força da expressão

O ator Chico Diaz encena aos domingos, a peça A Lua Vem da Ásia, que ele mesmo adaptou do romance do homônimo escrito por Walter Campos de Carvalho. No espetáculo, um homem que lida com recordações de suas viagens por diversos países tem a linguagem como a única válvula de escape em meio uma realidade que espelha a loucura. 18h. Até 18/4. R$ 20. www.teatropetragold.com.br

Leia Também Streaming: veja a programação do que assistir em casa

Ancestralidade

Protagonizada pelas atrizes Fernanda Dias, Ana Paula Black e Beá, a peça Meus Cabelos de Baobá, com direção de Vilma Melo, mostra os diálogos da Rainha Dandaluanda com o Baobá, árvore milenar de origem africana. Costurada por textos da poeta Conceição Evaristo, a montagem aborda questões como a força ancestral e a identidade negra. Dom. (11), 19h. Grátis. @sescaovivo

Híbrido

Viabilizada pelo Agrupamento Andar7, a peça Verônica, dirigida e protagonizada por Luciana Ramin, parte do texto Todo Sacrifício Feito em Teu Nome, de Rudinei Borges dos Santos, mostra a história de uma mulher presa pelo regime opressor de seu país que vaga por suas memórias em busca do filho recém-nascido. Gravado no espaço cênico Nano Teatro, o espetáculo mistura cinema e teatro. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 19h. Grátis. bit.ly/rotveronica

Música

Música Preta

Criado em 2017, o Festival Afromusic realiza sua segunda edição online neste fim de semana. Com o propósito de evidenciar a produção independente, o evento terá shows de nome como Izzy Gordon e Jup do Bairro (6ª, dia 9), Renato Gama e Bloco Afro Afirmativo Ilu Inã (Sáb., 10) e Ballet Afro Koteban e Banda Nova Malandragem (Dom., dia 11). Grátis. bit.ly/rotafromusic

Exposição

Em duplas

A exposição online 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, instituição sediada na Universidade de Fortaleza (Unifor) mostra mais de cem obras de arte contemporânea de artistas como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Fernando Botero, Iberê Camargo, Lasar Segal e Vik Muniz. Com curadoria de Denise Mattar, a mostra é organizada em duplas e busca conexões que passam por paralelismos visuais, afinidades temáticas e até mesmo suas oposições. Grátis. bit.ly/rotduetos

Quatro mostras

O Farol Santander disponibilizou em seu ambiente virtual mais três exposições. O Jardim das Maravilhas de Miró, Floresta de Números e A Arte da Moda - Histórias Criativas, que entraram em cartaz entre janeiro e fevereiro deste ano. Elas somam-se à mostra ExFinito, que já estava no ar. Grátis. bit.ly/rotfarol