Confira atrações para aproveitar a semana dentro ou fora de casa

EXPOSIÇÕES (POR JÚLIA CORRÊA)

Inaugurações e lives marcam a programação

Leia Também Galeria Lume exibe fotografias e vídeos feitos durante a quarentena

- Tem início nesta sexta-feira (19), no Farol Santander, a exposição Floresta de Números, da arquiteta francesa Emmanuelle Moureaux. Inspirada nas ruas de Tóquio, onde reside, ela apresenta uma instalação com mais de quinze mil peças numéricas de 0 a 9, feitas de papéis e fios, formando uma floresta colorida pela qual o público pode caminhar. R. João Brícola, 24, Centro. 10h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 23/5.

- O Paço das Artes reabre suas portas nesta sexta-feira (19) com Táticas de Desaparecimento, mostra coletiva com curadoria de Nathalia Lavigne. Na seleção, obras de Aleta Valente, Maryam Monalisa Gharavi, Nino Cais, Regina Parra, Sallisa Rosa e Thiago Honório. R. Albuquerque Lins, 1.331, Higienópolis. 12h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 16/5.

- Neste sábado (20), o MAC inaugura Universo Invisível, mostra com seis trabalhos inéditos de Paulo Nenflidio. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera. Grátis. Até 23/5. Agendamento em sympla.com.br/visitamacusp.

- O IMS promove, neste sábado (20), às 17h, live com a fotógrafa Maureen Bisilliat, para celebrar seus 90 anos. Acesso em bit.ly/lvims1.

- Na 5ª (25), às 19h, uma live reúne artistas e curadores da 34ª Bienal de São Paulo em conversa sobre o Sino de Ouro Preto. Grátis. Inscrições em 34.bienal.org.br.

TEATRO (POR UBIRATAN BRASIL)

Em ‘O Vendedor’, de Phabulo Mendes, grupo CaTI promove união de teatro com cinema, artes plásticas e efeitos visuais

Na pandemia, os artistas precisaram se reinventar e também se redescobrirem. Com as limitações impostas pelo isolamento, tornou-se comum a fusão de áreas diversas. Assim, O Vendedor, peça online do grupo CaTI – Caixote Teatro Íntimo, é resultado de uma alquimia entre teatro, artes plásticas, cinema e e efeitos visuais e sonoros. É o que poderá ser visto a partir de sábado, 20, no canal do YouTube do grupo. A peça acompanha o misterioso encontro entre um homem e um vendedor de livros raros. A situação se torna ainda mais inexplicável quando esse vendedor oferece uma obra que não tem fim. É no meio de tal situação inusitada vivida por esse homem que se inspira a montagem.

“O texto é uma espécie de reflexão sobre as decisões que tomamos a cada instante; sobre as histórias que passam a existir a partir de cada escolha”, diz um comunicado escrito pelo grupo. “Ao decidirmos algo, logo uma bifurcação aparece em nossa frente nos inquirindo uma nova escolha, e depois mais outra, e assim, como aparece em uma fala da peça, ‘continuamos boiando num infinito mar de hipóteses’.” A ação se passa na casa de um dos atores, que foi adaptada para a montagem. As sessões acontecem sempre às 20h. Grátis. Site: www.youtube.com/c/catiteatro.

MÚSICA (POR DANILO CASALETTI, especial para o Estadão)

Agenda tem opções online e presenciais

- Conhecida por unir música e teatro, a companhia Barca dos Corações Partidos apresenta show com canções inéditas e hits de espetáculos como Auê (2016) e Suassuna – O Auto do Reino do Sol (2017). Sáb. (20), 20h. Grátis (contribuição opcional). Acesso em bit.ly/sbccop.

- Os Trovadores Urbanos completam 30 anos de carreira com uma série de lives que começa na próxima segunda-feira (22), às 20h. O tema da primeira apresentação será a serenata. Depois, o programa, que segue até o dia 29 de março, sempre às segundas-feiras, terá repertório dedicado às canções paulistanas, a Copacabana, e a temas como o amor e o afeto. Grátis. bit.ly/rottrovadoresurb.

- A Brasil Jazz Sinfônica apresenta, na terça-feira (23), às 20h, um concerto em homenagem aos 120 anos do Instituto Butantan, com regência de Ruriá Duprat e Mauricio Galindo. Em participação especial, Renato Braz cantará músicas que trazem mensagens de superação e esperança. Grátis. TV Cultura e bit.ly/rotbutantan.

- O festival Bourbon Jazz &Blues Fest, promovido pelo Bourbon Street, abre com uma apresentação do trombonista Bocato neste domingo (21) às 19h, que fará uma homenagem à cantora Elis Regina. Ele divide o palco com a cantora Juliana Mantu. Às 20h, o guitarrista Fred Sunwalk convida a cantora Taryn Szpilman para uma apresentação de jazz rock. R. dos Chanés, 194, Moema. R$ 60 (presencial). Grátis (pela internet). bit.ly/rotjazz.

CINEMA (POR MARIANE MORISAWA, especial para o Estadão)

Drama alemão é opção para o público adulto, enquanto as crianças continuam com ‘Tom & Jerry – O Filme’

Berlin Alexanderplatz. Não dá para acusar o diretor Burhan Qurbani, alemão de família afegã, de falta de ambição. Em seu quarto longa-metragem, ele decidiu atualizar o romance de Alfred Döblin, publicado em 1929 e considerado um dos mais importantes da República de Weimar, e que ganhou uma adaptação para a televisão por ninguém menos que Reiner Werner Fassbinder.

O cineasta é bem-sucedido na transposição para os dias atuais, refletindo uma Berlim multicultural e moderna. Em vez de um homem que sai da prisão depois de quatro anos de pena pelo assassinato da namorada, Qurbani fala de um refugiado de Guiné-Bissau, Francis (o carismático Welket Bungué). 16 anos. Espaço Itaú de Cinema Augusta: 19h. Petra Belas Artes: 15h e 18h30. Reserva Cultural: 17h30.

Nona – Se Me Molham Eu os Queimo. Dir. Camila José Donoso. Nona (Josefina Ramirez), de 66 anos, decide se vingar do ex-amante e precisa fugir para outra cidade no litoral chileno nesta coprodução entre Chile, Brasil e França com Eduardo Moscovis no elenco. 85 min. 12 anos. Cinesala: 20h10 (exceto segunda). Espaço Itaú de Cinema Augusta: 13h30, 15h30, 17h20. Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca: 14h, 16h, 20h. Petra Belas Artes: 15h20, 20h30. Reserva Cultural: 15h.

Tom & Jerry – O Filme. Dir. Tim Story. Tom é contratado por um hotel de luxo em Manhattan para se livrar de Jerry às vésperas do casamento do ano. 102 min. Censura livre. Aricanduva: 13h20, 14h, 14h30, 15h10, 15h50, 16h30, 17h, 17h40, 18h20, 19h, 19h30. Boulevard Tatuapé: 13h, 14h, 15h10, 16h30, 17h45, 19h. Center Norte: 2ª a sáb., 13h, 13h45, 14h40, 16h20, 17h15, 19h45; dom., 12h, 12h40, 14h30, 15h15, 17h45. Central Plaza: 13h, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h10, 18h, 19h15. Cidade Jardim: 13h, 13h45, 14h30, 15h30, 16h15, 17h, 18h, 18h50. Eldorado: 13h, 13h40, 14h35, 15h30, 16h10, 17h10, 18h, 18h45, 19h45. Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca: 13h30, 14h, 15h40, 17h50, 20h. Espaço Itaú de Cinema Pompeia: 13h30, 14h, 15h30, 16h, 17h30, 18h, 20h. Iguatemi: 13h45, 14h20, 16h15, 16h50, 18h50. Interlagos: 13h, 13h45, 14h30, 15h30, 16h15, 17h, 18h, 18h50, 19h30. Jardim Pamplona: 14h15, 15h30, 16h15, 17h, 19h45 (leg.). JK Iguatemi: 14h15, 15h15 (leg.), 16h, 17h, 18h (leg.), 18h45; aos domingos, também 13h30. Lar Center: 2ª a sáb., 13h, 14h, 15h30, 16h40, 18h10; dom., 12h, 13h, 14h40, 15h30, 18h. Mais Shopping: 14h15, 15h45, 18h30, 21h15. Market Place: 13h, 13h45, 14h30, 15h30, 16h15, 17h, 18h, 18h50. Metrô Itaquera: 14h, 15h, 16h, 16h45, 17h45, 18h30, 20h30, 21h. Metrô Santa Cruz: 13h, 13h40, 15h30, 16h20, 18h10; 2ª, 4ª, 5ª, sáb., dom., 14h30, 17h; 3ª e 6ª, 14h30 e 17h (leg.). Metrô Tatuapé: 13h, 13h45, 14h30, 15h30, 16h15, 17h, 18h, 18h50. Metrô Tucuruvi: 13h05, 14h20, 15h35, 16h50, 18h10; 2ª a 5ª, sáb., dom., 13h45, 16h15, 19h; sex., 13h45, 16h15. Morumbi Town: 15h, 17h50, 18h50; 2ª a 6ª e dom., 16h, 18h15, 20h30; sáb., 18h15, 20h30.