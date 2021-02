Confira atrações para aproveitar a semana dentro ou fora de casa

TEATRO (POR UBIRATAN BRASIL)

RAINER CADETE ENCENA O SOLO ‘DIÁRIO DE UM LOUCO’

Na adaptação online do conto de Gogol, ator é dirigido por Elias Andreato, que montou a peça em 1980

Um dos grandes espetáculos encenados por Elias Andreato foi Diário de um Louco, em 1980. A adaptação de um conto do russo Nikolai Gogol foi seu primeiro trabalho solo, marcado por muita sensibilidade. Agora, ele revisita a obra dirigindo o ator Rainer Cadete em temporada online, que começa no sábado.

Com o desafio, Cadete comemora 18 anos de atuação. E é respeitável tarefa – a peça mostra o processo de enlouquecimento de um pobre funcionário público, homem solitário, cujas rejeições e frustrações vão sendo anotadas em seu diário. Para escapar da pequenez de sua vida, ele cria para si um mundo de fantasias, uma nova identidade que cresce até fazer dele um rei. Com isso, o texto é pontuado também pelo humor.

“A peça pode falar com as pessoas que vivem situações de assédio moral e que sofrem com o seu cotidiano mediano, mas sempre sonhando em estar numa posição superior para aliviar sua angústia, tristeza e raiva”, observa Andreato.

“Trazer à cena um texto clássico sob uma perspectiva permeada pela realidade do século 21 é desafiador e necessário”, completa Cadete, que atua no cenário que recria o pequeno quarto onde vive o personagem. A temporada online vai até 28 de março, de sexta a domingo, às 20h. Os ingressos custam R$ 20 e são adquiridos em www.sympla.com.br.

HOMENAGEM

Programação celebra trajetória de Abujamra

Entre 5ª (18) e 28/2, o Itaú Cultural promove o evento online Antônio Abujamra – A Voz do Provocador, em que artistas e pensadores homenageiam o ator, diretor e apresentador brasileiro, morto em 2015. A abertura, às 20h, é com a mesa Abu, de Cabo a Rabo, em que o crítico teatral e professor Edélcio Mostaço traça um panorama da vida e da obra de Abujamra, com mediação de Márcia Abujamra. Programação e reservas em bit.ly/antonabj.

EXPOSIÇÕES (POR JÚLIA CORRÊA)

Produção abstrata

Na Galeria Jaqueline Martins, instalações espaciais, esculturas e pinturas de Lydia Okumura podem ser vistas em diálogo com artistas como Maria Noujaim e Maria Leontina. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Buarque, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/4.

Linguagens múltiplas

A Galeria Luisa Strina apresenta mostras individuais de Marepe e Marina Saleme (foto). R. Pe. João Manuel,755, Cerqueira César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 10/4.

Retorno e prorrogação

Leonardo da Vinci – 500 anos de um Gênio reabre neste sábado (13), no MIS Experience (R. Vladimir Herzog, 75, Água Branca), e fica em cartaz até 9/5. Já a mostra de fotografias de John Lennon por Bob Gruen foi prorrogada até domingo (14), no MIS (Av. Europa, 158, Jd. Europa). Reserva obrigatória em mis-sp.org.br.

Projeto Perímetros

O Adelina Instituto recebe a mostra Esboços de um Corpo Intransigente, da artista visual Larissa Camnev. A exposição integra projeto dedicado a artistas visuais fora do eixo RJ-SP, com curadoria de Mario Gioia. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. 11h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/4.

90 anos de Augusto de Campos

O poeta é homenageado pela Biblioteca Mário de Andrade com a exposição Poema cidadecitycité pela cidade, que reúne diferentes versões do poema, em suportes variados, desde 1963 até hoje. Destaque da mostra, um painel de led instalado na fachada da biblioteca exibe o poema para o público que passa pelo local. Ao longo do ano, o espaço promoverá novas ações dedicadas ao poeta, que é um dos expoentes da poesia concreta brasileira. R. Consolação, 94, República, 3775-0002. 13h/16h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 23/4.

MÚSICA (POR DANILO CASALETTI, especial para o Estadão)

O Terno é uma das atrações do Festival Rec-Beat, evento que ganha edição especial online

Desde que começou a pandemia, a banda paulista O Terno não fez nenhuma apresentação online. O jejum será quebrado neste domingo (14), quando o Festival Rec-Beat exibe o show que a banda gravou recentemente no Viaduto Santa Efigênia, no centro de São Paulo, ao entardecer. O festival ainda tem participação de Céu, Mateus Aleluia, SpokFrevo Orquestra, entre outros. Transmissão a partir das 15h. Grátis. Acesso em bit.ly/rotrecbeat.

Manhã de concerto

A Orquestra Experimental de Repertório (OER), sob a batuta de seu regente assistente Guilherme Rocha, executa no domingo, 14, às 11h, o poema sinfônico Idílio de Siegfried, de Wagner, além de obras de Gustav Mahler e Edvard Grieg. A apresentação terá a participação da mezzo soprano Luciana Bueno. O público poderá acompanhar o concerto presencialmente no Teatro Municipal de São Paulo, ou pela internet (bit.ly/rotmunicipal). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº. Metrô Anhangabaú. R$ 20 (presencial). Grátis (online).

Viva Moraes

Nesta sexta-feira (12), às 19h, Moraes Moreira, um dos nomes mais importantes do carnaval baiano, receberá uma homenagem comandada por seu filho, Davi, e da banda que o acompanhava. Entre os convidados, Paulinho Boca de Cantor, companheiro de Novos Baianos, e Gerônimo, compositor de músicas como É D’Oxum e Abracei o Mar. Grátis. bit.ly/rotmoraes.

Carnaval online

O grupo Trovadores Urbanos promove um baile de máscaras virtual no domingo (14), às 18h. Interpretando marchinhas típicas da folia, eles relembram o espírito dos velhos carnavais. Grátis. bit.ly/rottrovadores.

CINEMA (POR MARIANE MORISAWA, especial para o Estadão)

‘TOM & JERRY’ TEM PRÉ-ESTREIA

Filme em live action que traz a famosa rivalidade entre o gato e o rato do desenho animado chega aos cinemas

As estreias voltaram com a reabertura dos cinemas aos fins de semana. O principal destaque é a pré-estreia ampliada de Tom & Jerry – O Filme.

Anália Franco: 15h, 15h45, 17h25, 19h50. Aricanduva: 13h20, 14h, 14h30, 15h, 15h50, 16h30, 17h, 17h30, 18h20, 19h, 19h30, 20h. Boulevard Tatuapé: 13h, 14h, 15h30, 16h40, 18h. Center Norte: 3ª, 4ª, 5ª, 14h40, 17h15; 2ª, 6ª, sáb., 14h40, 17h15, 19h45; 2ª a sáb., 13h, 13h45, 16h15; dom., 12h, 14h30, 17h. Cidade Jardim: 14h30, 17h, 19h30; 2ª a 6ª e dom., 13h, 13h45, 15h30, 16h15, 18h, 18h50; sáb., 13h, 13h45, 15h30, 16h15, 18h, 18h50. Cidade São Paulo: 13h10, 13h40, 14h15, 15h10, 16h20, 16h50, 17h45, 19h. Eldorado: 13h, 13h45, 14h30, 15h30, 16h15, 17h05, 18h, 18h50, 19h35. Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca: 13h30, 15h40, 17h50, 20h. Espaço Itaú de Cinema Pompeia: 13h30, 14h, 15h30, 16h, 17h30, 18h, 20h. Iguatemi: 13h10, 14h30, 15h40, 17h, 18h10. Interlagos: 13h45, 14h30, 16h15, 17h, 18h50, 19h30. Jardim Pamplona: 14h30, 15h30, 16h30, 17h15, 19h15, 20h (leg.). Jardim Sul: 15h, 17h25, 19h45. JK Iguatemi: 14h, 14h45, 16h, 16h45, 17h30, 18h45, 19h30; sáb. e dom., 13h15. Lar Center: 2ª a sáb., 13h10, 14h30, 15h40, 17h; dom., 12h, 13h, 14h30, 15h30. Market Place: 13h20, 14h, 14h30, 15h10, 16h, 16h45, 17h40, 18h30, 19h20, 20h10. Mais Shopping: 14h, 14h45, 16h45, 19h40. Metrô Itaquera: 14h15, 14h45, 15h15, 17h, 17h30, 19h45. Metrô Santa Cruz: 13h, 15h30, 17h, 18h20; 2ª a 5ª e sáb., 14h10, 16h45, 19h20; 6ª e dom., 14h10, 16h45, 19h20 (leg.). Metrô Tatuapé: 13h, 13h45, 14h30, 15h30, 16h15, 17h, 18h, 18h50, 19h30. Metrô Tucuruvi: 13h10, 15h40, 18h10; 4ª e 5ª, 14h30, 17h; 2ª, 3ª, 6ª, sáb., dom., 14h30, 17h, 19h45. Mooca Plaza: 13h10, 15h40, 18h10; 3ª, 4ª, 5ª, 14h30, 17h; 6ª a 2ª, 14h30, 17h, 19h45. Morumbi: 15h, 16h, 17h15, 18h15, 19h30, 20h30. Pátio Higienópolis: 13h, 14h, 15h30, 16h30, 18h, 19h05 (leg.). Pátio Paulista: 13h20, 13h50, 14h30, 15h, 16h, 16h30, 17h30, 18h40. Raposo: 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h10, 16h50, 18h40. Santana: 14h30, 17h, 19h30. Shopping D: 13h, 13h45, 14h30, 15h30, 16h15, 17h, 18h, 18h50, 19h30. SP Market: 13h, 13h45, 14h30, 15h30, 16h15, 17h, 18h, 18h50, 19h30. Villa-Lobos: 13h, 13h40, 14h30, 15h30, 16h15, 17h, 18h, 18h50, 19h40. West Plaza: 13h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 17h25, 19h55.

Aznavour por Charles. Dir. Marc di Domenico. Documentário com imagens registradas pelo próprio cantor Charles Aznavour entre 1948 e 1982. 83 min. 10 anos. Espaço Itaú de Cinema Augusta: 14h30, 16h20, 20h. Reserva Cultural: 14h20, 16h30, 18h40.

Notre Dame. Dir. Valérie Donzelli. A personagem principal desta comédia é Paris. A segunda é Maud, arquiteta às voltas com um antigo amor e com o pai de seus filhos. 90 min. 14 anos. Espaço Itaú de Cinema Augusta: 14h, 18h20, 20h10. Espaço Itaú de Cinema Pompeia: 16h, 20h.