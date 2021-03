Confira a programação de filmes para ver em casa no streaming

Small Axe – Vermelho, Branco e Azul

O Globoplay está estreando semana a semana os ótimos cinco filmes dirigidos por Steve McQueen dedicados à história e à vida da comunidade das Índias Ocidentais, formada por imigrantes da Jamaica, Trinidad e Tobago, Barbados e outras ilhas do Caribe, em Londres. Depois de “Os Nove do Mangrove” e “Lovers Rock”, chega “Red, White and Blue” (Vermelho, Branco e Azul), que deu a John Boyega o Globo de Ouro de ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV e o Critics Choice de ator em série limitada ou filme para TV.

“Vermelho, Branco e Azul” inspira-se na história real de Leroy Logan, que deixou sua carreira como biólogo para entrar para a polícia de Londres na década de 1980, mesmo depois de ter seu pai agredido por dois policiais brancos. Logan queria tentar mudar a polícia por dentro, levando representatividade para a instituição e também combatendo práticas racistas. Boyega tem a chance de mostrar seu talento com um personagem que precisa manter sua força ao sofrer os mais variados tipos de preconceito. No Globoplay.

DOCUMENTÁRIOS

Flores do Cárcere

O documentário de Paulo Caldas (“Baile Perfumado”) e Barbara Cunha conta histórias de ex-detentas da Cadeia Pública Feminina de Santos, que relembram sua passagem por ali e discutem encarceramento e reintegração à sociedade. No NOW (e a partir do dia 18 no Vivo, iTunes, Google Play, YouTube Filmes e Looke).

76 Dias

O documentário de Hao Wu, Weixi Chen e Anônimo retrata o caos dos primeiros dias da pandemia nos hospitais da cidade chinesa de Wuhan. Mas, mais do que uma denúncia, o filme destaca os dramas humanos e o impacto nos profissionais de saúde obrigados a serem o único apoio tanto para os doentes quanto para os familiares, impedidos de visitá-los. No Globoplay.

Descarte

O documentário de Leonardo Brant mostra artistas, designers e artesãos que encontram no lixo o material para seu trabalho. O filme está disponível sem custo. No Videocamp.

América Armada

Dirigido por Pedro Asbeg e Alice Lanari, o filme foca em três ativistas que trabalham contra a violência armada: Raull Santiago, no Complexo do Alemão, Teresita Gaviria em Medellín, na Colômbia, e Heriberto Paredes, em Michoacán, no México. Disponível agora para aluguel no NOW, Vivo Play e Oi Play. Exibição na Globo News dia 25 de abril.

Beyond Clueless: Muito Além das Patricinhas de Beverly Hills

O documentário de 2014, dirigido por Charlie Shackleton, analisa mais de 200 filmes e séries sobre adolescentes, lançados nos anos 1980 e 1990, de “A Garota de Rosa Shocking” a “Twin Peaks” e “Garotas Malvadas”. No MUBI.

OUTROS DESTAQUES

Songs My Brothers Taught Me

Dir. Chloé Zhao. Vencedora do Globo de Ouro e do Critics Choice, a chinesa radicada nos Estados Unidos é a favorita para levar o Oscar com “Nomadland”. “Songs My Brothers Taught Me” é seu primeiro longa-metragem, sobre um jovem dividido entre abandonar a reserva indígena onde mora para tentar a vida em Los Angeles ou deixar sua irmã para trás. No MUBI.

Dia do Sim

Dir. Miguel Arteta. Allison (Jennifer Garner) e Carlos (Édgar Ramírez) decidem dar aos três filhos um dia do sim, em que todas as suas vontades serão atendidas. Para quem procura algo mais leve. Na Netflix.

Isabelle Huppert

Quem é fã da atriz francesa pode comemorar: cinco de seus longas mais recentes estão disponíveis na plataforma À La Carte: “Um Amor em Paris” (2014), de Marc Fitoussi, “Fique Comigo” (2015), de Samuel Benchetrit, “Souvenir” (2016), de Bavo Defurne, “Barreiras” (2017), de Laura Schroeder, e “A Câmera de Claire” (2017), de Hong Sang-soo. No Petra Belas Artes à la Carte.

Jejum de Amor

Dir. Howard Hawks. Nesta clássica comédia de 1940, o editor Walter Burns (Cary Grant) convence sua ex-mulher, a repórter Hildy Johnson (Rosalind Russell), a cobrir uma última pauta poucas horas antes de ela se casar novamente, numa última tentativa de reconquistá-la. Mas a entrevista de um homem injustamente acusado de assassinato acaba virando uma história complicada. No Petra Belas Artes à la Carte.