Confira 8 atrações para a criançada se divertir nas férias de janeiro

Por causa da pandemia, a criançada precisou ficar mais tempo em casa, acompanhandos as aulas online de suas escolas. E essa estadia deve continuar, mas estamos em janeiro, mês de férias, sem atividades curriculares. Então, vamos à dicas para levar alguma distração para os pequenos, que precisam de opções para esse longo período de isolamento social. Entre as mais variadas atrações, tem sugestões para se manter na quarentena, ou optar por uma saidinha, mas com todos os cuidados necessários.

FORA DE CASA

JURASSIC SAFARI EXPERIENCE

Em uma mistura de diversão e ciência, o Jurassic Safari Experience proporiona aos visitantes, em um trajeto feito de carro, o contato com réplicas de dinossauros em tamanho real. Em pontos determinado do percurso, estão colocadas informações educativas sobre esses animais. No final, os veículos são direcionados a uma arena, com mais de 4.500m2, localizada no estacionamento do parque Burle Max, onde é realizado um show, que contará a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. O acesso ao áudio das apresentações é feito por meio de canal FM do rádio do veículo.

SERVIÇO

JURASSIC SAFARI EXPERIENCE

Parque Burle Marx. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade, São Paulo.

Quinta e sexta, às 18h30 e 20h; sábado, às 11h30, 14h30, 17h30 e 19h; domingos, às 11h30, 14h30, 17h30 e 19h. Até 7/2.

Ingressos: de R$160 a R$210 (por veículo, com 4 pessoas)

Site de Vendas - www.jurassicsafari.com.br

CIRCO DOS SONHOS

A companhia circense apresenta o espetáculo Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia, que estreia na sexta, 8, às 20h, no estacionamento do Shopping Fiesta (Av. Guarapiranga, 752). Palhaços, acrobatas, malabaristas e contorcionistas tomam conta do picadeiro e contam a história de Ly, uma criança que não desgruda um só minuto do videogame. Mas o aparelho tem um curto circuito que faz com que sua tela dê lugar a um portal. A menina, então, será colocada na fronteira entre a realidade e a ilusão, entrando em um mundo de fantasia. A direção é de Rosana Jardim.

SERVIÇO:

CIRCO DOS SONHOS NO MUNDO DA FANTASIA

Estacionamento Shopping Fiesta - Av. Guarapiranga, 752, Vila Socorro, São Paulo

De terça a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h.

Ingressos: de R$ 15 a R$ 50.

Para evitar aglomeração, os ingressos poderão ser adquiridos exclusivamente através do site www.circodossonhos.com

FESTIVAL DE FÉRIAS NO TEATRO

Em versão online, o tradicional festival começa na sexta-feira, às 17h, com a apresentação de um espetáculo diferente a cada dia. Com direção artística de Isser Korik, a versão online reúne espetáculos para todas as faixas etárias de crianças e jovens, além da diversidade de temas e estilos de montagens. Na sexta, tem O Dinossauro e a Borboleta; sábado, Circus – a Nova Tournée; domingo, Da Terra À Lua; segunda, Contos do Índio e da Floresta Por Curupira; terça, Já Pra Cama, Theo!; na quarta, A História das Histórias, e, na quinta, Jogo da Cena.

SERVIÇO:

33º FESTIVAL DE FÉRIAS ONLINE DO TEATRO FOLHA

Início: 8 de janeiro de 2021. Até: 4 de fevereiro de 2021

Apresentações: todos os dias da semana, às 17h. Ingressos: R$ 20,00

Venda de ingressos: https://www.sympla.com.br/teatrofolha

TEATRO VIRADALATA

Fundada em 2005 por Alexandra Golik, a Cia Viradalata comemora 15 anos de história com encenação de uma mostra de repertório infantil, que será apresentada de forma online e também presencial. Os cinco espetáculos estarão em cartaz até dia 29 de janeiro, de segunda a sexta-feira, às 16h, com acesso gratuito. Na segunda-feira tem Coquetel de fadas; terça, Os 3 Mosqueteiros; quarta, Viralatas, o Musical; quinta, História do Brasil; sexta, Medinho, Medão.

SERVIÇO:

Teatro Viradalata. Rua Apinajés 1.387, Perdizes, tel. 3868-2535

De 4 a 29 de janeiro de 2021 – de segunda a sexta-feira, às 16h.

Gratuito – retirar ingresso na bilheteria ou acessar o canal do youtube do Teatro Viradalata.

A BELA E A FERA

O musical dirigido por Billy Bond ganhou algumas adaptações para o momento de pandemia e retorna ao circrui no dia 9. Os atores usam máscara e, em algumas cenas foram incluídas, de forma sutil, marcações ressaltando a importância do uso do álcool gel e do distanciamento social. Com 14 atores interpretando 40 personagens, 16 pessoas no corpo de baile e orquestra ao vivo, o musical tem mais de 180 figurinos e quatro cenários principais. Espetáculo conta a história de Bela, uma jovem inteligente que vive em uma pequena aldeia e adora um bom livro. Com seu pai em perigo, preso em um castelo por uma fera terrível, a garota decide ocupar seu lugar.

SERVIÇO

A BELA E A FERA - O MUSICAL

Teatro Bradesco. Rua Palestra Itália, 500, 3º piso, Bourbon Shopping São Paulo.

Sábado, às 15h30 e 19h30; domingo, às 15h e 19h. Até 24/1.

Ingressos: De 70 a R$ 160,00. - www.teatrobradesco.com.br

DENTRO DE CASA

MULAN

Um dos destaques da plataforma Disney+, a clássica animação ganhou essa versão em live-action. A história mostra conta como a jovem Mulan (Liu Yifei), contrariando os costumes chineses, decide tomar o lugar de seu pai no exército, para defender o imperador e seu país. Mas essa será uma missão muito perigosa, porque mulheres não podem assumir esse papel e, para conseguir levar adiante seu plano, precisa se passar por homem. Fora isso, terá de lutar contra a bruxa vivida por Gong Li.

MEU AMIGO TOTORO

Animação japonesa está na Netflix Brasil. Esse clássico do Studio Ghibli, é daqueles para prender a atenção da criançada, mas que certamente faz a família inteira sentar para assistir. Criada e dirigida por Hayao Miyazaki, conta a história das pequenas irmãs Mei e Satsuki e seu pai, que vão morar na área rural, em uma casa velha. A ida para esse local se deve porque a mãe está doente, internada em um hospital próximo a essa nova moradia da família.

AS AVENTURAS DE PADDINGTON

Essa é uma opção do catálogo da plataforma Amazon Prime Video. O filme acompanha as aventuras de um ursinho, que teve de sair de sua floresta e foi para Londres, na casa de uma tia. Chegando ao local, Paddington é acolhido pela família Brown, que decide ajudá-lo e abrigá-lo temporariamente. No decorrer da história, nosso aventureiro perceberá que a vida na cidade e o relaciomento com humanos não é assim tão simples.