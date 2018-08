Comunidades do Orkut reúnem fãs de novelas O Orkut, a rede virtual de relacionamentos que só se acessa depois de ser convidado por algum de seus integrantes, tornou-se um forte aliado dos fãs de novela. A rede tem uma série de comunidades voltadas para os folhetins que marcaram gerações, além de outras dedicadas a personagens populares. A novela Senhora do Destino já tem espaço na rede. Já são seis comunidades em torno da atual novela das 9 - duas delas para pessoas que odeiam o folhetim. Um dos grupos, com 46 pessoas, gosta de apontar os furos da novela: segundo Aguinaldo Silva, a trama se passa na época do Plano Collor, mas a moeda que aparece na tela é o Real, por exemplo. Nazaré (Renata Sorrah) e Maria do Carmo (Suzana Vieira) também movimentam o Orkut. Eu adoro a Maria do Carmo tem número de fãs inferior ao time que odeia a personagem. Nazaré, a vilã da vez, tem quatro comunidades e mais simpatizantes do que se imagina. Além de Eu Adoro a Nazaré, há os grupos: Nazaré - Inocência que Cega, Tenho Medo da Nazaré, e O Meu Lado Nazaré. Personagens de tramas passadas também agitam a rede. A Laura, de Cláudia Abreu, em Celebridade, tem no mínimo seis comunidades, uma delas com 1.919 integrantes. O personagem de Fábio Assunção, Renato Mendes, tem mais de 11 comunidades. Uma, aliás, com o título: Eu Quero Ser o Renato Mendes, com 850 pessoas. Novelas que marcaram época como Que Rei Sou Eu (39 integrantes) e Vale Tudo (274) têm fãs saudosos que lembram detalhes e diálogos das tramas. Em uma das comunidades relacionadas à novela Vale Tudo, os participantes destacam frases cruéis de Odete Roitman. E não são apenas as novelas que ganharam o Orkut. O palhaço Bozo tem pelo menos 50 comunidades, entre elas Eu Tinha Medo do Bozo; Xuxa é tema de 26 grupos; o locutor Galvão Bueno tem, ao menos, 32 comunidades, mas só 2 a seu favor; enquanto Silvio Santos tem 16, a maioria de fãs. Uma das mais hilárias é a comunidade Eu Acredito no João Kléber. Há espaço para tudo, inclusive para as pessoas traumatizadas pela música do Plantão da Globo, Tenho Medo do Plantão da Globo, e para fãs do Seu Madruga, do Chaves: a comunidade Eu Amo o Seu Madruga tem mais de 28 mil membros!