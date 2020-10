Compre agora o PlayStation 5 na pré-venda e garanta o menor preço

Os aficionados por videogames não veem a hora de experimentar o novo Playstation 5, que promete revolucionar o mundo dos jogos online. A data de lançamento está prevista para 19 de novembro, mas você já pode adquirir o seu desde já na pré-venda especial da Amazon - e ainda garantir o menor preço possível (após a sua compra, caso o valor do produto diminua até o lançamento, a diferença será reembolsada).

Por R$ 4.999, você pode ter o console do novo PS5 em mãos e comprovar a tecnologia de ponta empregada em cada detalhe. Além do visual elegante e clean, o videogame proporciona uma experiência profunda e imersiva aos jogadores por meio do inovador controle DualSense, que possui gatilhos adaptáveis para diferentes níveis de força. Ele também conta com um microfone embutido e um botão "criar", para gravar e transmitir os momentos épicos dos jogos.

O PS5 também se destaca pela velocidade de seu processador, com carregamento de ações de forma praticamente instantânea, conferindo maior agilidade e realidade às batalhas e às competições.

Além do console tradicional, também está em pré-venda a edição digital do Playstation 5, por R$ 4.499. Essa versão conta com toda a tecnologia da versão clássica, mas não possui leitor de disco BluRay (reproduz apenas mídias sociais). Clique aqui para saber mais.

Devido à quantidade de pedidos, por vezes, os produtos aparecem como "indisponíveis" no site, mas pouco tempo depois já voltam a ficar aptos para a venda. Dá para cadastrar o e-mail e receber o aviso da disponibilidade, em primeira mão.

Acessórios do Playstation 5 em pré-venda

Headset sem fio 3D (R$ 599) Potencialize sua experiência no Playstation 5 usando os novos fones de ouvido exclusivos, adaptados para áudio 3D. Além do design refinado, possui dois microfones para cancelamento de ruído, carregamento por USB Type-C e uma série de controles fáceis de acessar.

Câmera HD (R$ 449)

Com a nova câmera HD, você pode adicionar sua própria imagem aos vídeos de jogos, enquanto faz a transmissão no modo picture-in-picture - sendo possível editar o remover o fundo com uma tela verde. Vem com duas lentes para captura em 1080p e um suporte integrado.

Controle de mídia (R$ 199)

É possível navegar pelos menus diretamente pelo controle de mídia, acessando facilmente filmes, serviços de streaming e muitos outros produtos. Também dá para ajustar configurações de volume e ligar/desligar TVs compatíveis com o transmissor integrado.

Estação de carregamento DualSense

Conecte até dois controles sem fio DualSense de forma rápida, com o design de fácil encaixe. Seus controles carregam tão rápido quanto se estivessem conectados ao console PS5, liberando as portas USB sem comprometer o desempenho.

