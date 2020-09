Compre agora o novo livro de Elena Ferrante, misteriosa autora que é best-seller mundial

Ninguém sabe ao certo a identidade de Elena Ferrante, pseudônimo usado na publicação de livros que se tornaram grandes sucessos mundiais e até se transformaram em obras cinematográficas. O romance "A Amiga Genial", a primeira publicação de sua Tetralogia Napolitana, virou série de TV na HBO, e seu mais novo romance, "A Vida Mentirosa dos Adultos", que acaba de chegar ao Brasil, está confirmado como uma nova série da Netflix.

Nos links abaixo, você já pode comprar o novo volume e também aproveitar para adquirir outros quatro livros assinados por Elena Ferrante, figura famosa e misteriosa que muitos acreditam ter mais ou menos 50 anos, que seja mulher e italiana.

1 - "A Vida Mentirosa dos Adultos" (lançamento)

O romance inédito de Elena Ferrante narra os conflitos da adolescência em uma cidade dividida. Fala sobre transições, paixões e descobertas a partir da história de Giovanna, que passa de uma infância protegida aos percalços e complexidades da vida adulta. Compre aqui

2 - Combo Tetralogia Napolitana

Aproveite para comprar os 4 livros da série mais famosa de Elene Ferrante, já publicada em 48 países e com 16 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A narrativa acompanha a trajetória das amigas Lenu e Lila, da infância à velhice. Aqui, você vai adquirir os volumes de "A Amiga Genial" (que já virou série na HBO), "História do Novo Sobrenome", "História de Quem Foge e de Quem Fica" e "História da Menina Perdida". Compre aqui

3 - "A Amiga Genial" (1º livro da Tetralogia Napolitana)

Neste primeiro volume, que já virou série na HBO, Elena e Rafaella (apelidadas de Lenu e Lila) se conhecem em uma vizinhança pobre de Nápoles, na década de 1950. Elas se tornam próximas, brigam, competem e fazer planos - e o estudo parece a melhor opção para que não terminem como suas mães, entristecidas, pobres e cheias de filho. no entando, quando terminam a quinta série, seus caminhos passam a ser diferentes. Compre aqui

4 - "História do Novo Sobrenome" (2º livro da Tetralogia Napolitana)

O envolvvente segundo volume abre espaço para reflexões profundas a respeito da subjetividade, da sexualidade, do amor e, sobretudo, do papel imposto à jovem mulher em meados do século 20. Compre aqui

5 - "História de Quem Foge e de Quem Fica" (3º livro da Tetralogia Napolitana)

Lenu e Lila partem para os embates da vida adulta, neste terceiro volume. Numa sequência angustiante e sem espaço para a inocência, Ferrante coloca o leitor no meio do turbilhão que se forma das amizades, das relações sociais e dos interesses individuais. Uma obra de arte a respeito do amor, da maternidade, da busca por justiça social e de como é transgressor ser mulher em um mundo comandado pelos homens. Compre aqui

6 - "História da Menina Perdida" (4º livro da Tetralogia Napolitana)

A história de Lenu, Lila e de todos os personagens do bairro de Nápoles chega ao fim. A amizade entre elas, que foi a força que as fez evoluir apesar da violência do bairro, é também a responsável por toda a dor que as rodeou durante a saga, e, agora, atinge o seu ápice. Este é o final que o leitor esperava, com a dureza e a força que aprendemos a identificar nas personagens de Ferrante. Compre aqui

Assine o Kindle Unlimited e tenha acesso a mais de 1 milhão de eBooks par você ler onde e quando quiser. E melhor: ganhe 30 dias grátis. Saiba mais.

Gosta de ler? A Amazon possui várias opções de Kindle, que é sucesso de vendas em todo o mundo. Nele, você lê eBooks como se estivesse lendo em volumes de papel mesmo, já que possui tecnologia avançada que não cansa os olhos, pois regula a luz e vem com tela que não reflete. Além disso, você tem vários outros benefícios, como ajuste no tamanho da letra e possibilidade de anotações. Saiba mais.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.