Compositor italiano Ennio Morricone morre aos 91 anos

O famoso compositor italiano Ennio Morricone, um dos músicos mais admirados e premiados do mundo do cinema, morreu em Roma aos 91 anos, segundo informou a imprensa italiana nesta segunda-feira, 6, citando parentes. Morricone foi hospitalizado em uma clínica na capital italiana após sofrer uma queda que fraturou seu fêmur, segundo as mesmas fontes.

Ennio Morricone morreu "em 6 de julho, consolado pela fé", disse o advogado e amigo da família Giorgio Assuma em comunicado, citado pela imprensa. Ele permaneceu "totalmente lúcido e com grande dignidade até o último momento", acrescentou o comunicado.

O reverenciado músico compôs a trilha sonora de dezenas de filmes, incluindo "O Bom, o Feio e o Mau", "Cinema Paradiso" e "A Missão".

Em 2016, ele recebeu seu primeiro Oscar, pelo filme "Os Oito Odiados", de Quentin Tarantino. Em 2007, ele já havia recebido um Oscar honorário por sua abundante e elogiada carreira musical.

Apenas alguns dias atrás, Morricone foi premiado, juntamente com o compositor John Williams, com o Prêmio Princesa das Astúrias de Artes da Espanha. "Adeus, professor, e obrigado pelas emoções que você nos deu", respondeu Roberto Speranza, ministro da Saúde da Itália, no Twitter. /AFP