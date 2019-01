Compositor francês Michel Legrand, vencedor de 3 Oscars, morre aos 86 anos

PARIS - O compositor francês Michel Legrand, criador dos clássicos de "Os Guarda-Chuvas do Amor" (1964) e "Duas Garotas Românticas" (1967), morreu na noite de sexta-feira, aos 86 anos de idade, informaram neste sábado veículos de imprensa franceses.

Ao longo de sua carreira, de mais de 50 anos, Legrand recebeu vários prêmios, entre eles três Oscars.

Cantor e pianista, Legrand, nascido em Paris em 24 de fevereiro de 1932, trabalhou para grandes nomes do cinema internacional, como Orson Welles e Jean-Luc Godard.

A canção "The Windmills Of Your Mind", que fez parte da trilha sonora de "Crown, o Magnífico", rendeu ao artista sua primeira estatueta de Hollywood, em 1969. As outras duas foram pela trilha sonora de "Houve uma Vez um Verão", de Robert Mulligan (1971), e por "Yentl" (1984), de Barbra Streisand. Legrand também foi indicado 27 vezes ao Grammy, sendo premiado em cinco ocasiões.

Virtuoso do jazz, sua vocação veio desde a infância, com um pai compositor e um tio diretor de orquestra. Aos dez anos, entrou no Conservatório de Paris, e desde então não abandonou a música.

O artista chegou a dizer que se sentia orgulhoso por suas canções terem se tornado temas padrão e não meros sucessos comerciais, que, para ele, desaparecem em seis meses, e enquanto o outro exemplo permanece "durante décadas".

Pai de três filhos, Legrand era casado desde 2014 com a atriz Macha Méril.