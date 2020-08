Como organizar os alimentos em prateleiras para facilitar a vida na cozinha

Helen Carefoot, The Washington Post

Com o fim da pandemia do coronavírus ainda distante, muitas pessoas talvez venham a cozinhar mais em casa nos próximos meses. Mas é difícil se inspirar quando sua despensa está lotada de caixas de macarrão pela metade, enlatados vencidos e temperos que já perderam o viço. Como você pode saber o que vai cozinhar se não sabe as coisas que tem em casa, nem mesmo se essas coisas são utilizáveis? Ter uma despensa livre e organizada vai tirar o estresse de projetos ambiciosos, como fazer pães, sopas e ensopados reconfortantes. Aqui estão sugestões.

Selecione, doe, jogue fora. Antes de organizar seus alimentos, repasse toda a despensa e se livre dos produtos vencidos. Depois, pense em quais alimentos e suprimentos você realmente vai comer e usar. Guarde essas coisas e doe ou faça compostagem com o resto.

Preencha as prateleiras de trás para a frente. O ideal é colocar os itens com datas de validade mais distantes na parte de trás da prateleira ou da geladeira e os itens mais antigos mais à frente. (Essas datas não indicam quando os itens estragam, mas sim quando estão no pico de frescor.)

Agrupe o que vai com o quê. Criar zonas separadas para armazenar itens semelhantes juntos na despensa facilita que você olhe para uma prateleira e já encontre o que está procurando. Assim, mantenha os suprimentos de panificação juntos e agrupe massas e produtos enlatados em outra parte.

Se você estiver armazenando mais do que recipientes lacrados na despensa, pesquise como os alimentos interagem. Armazenar algumas frutas e vegetais juntos pode fazer com que amadureçam ou estraguem mais rapidamente.

Vegetais mais resistentes, como batata-doce, cebola ou alho, podem ser armazenados na despensa, embora batatas e cebolas lado a lado possam fazer com que as primeiras desenvolvam brotos mais rapidamente.

Use recipientes reutilizáveis. Comprar vasilhames que combinam pode ser caro e prejudicar o objetivo do projeto, que é estruturar a despensa para que esta seja uma coisa a menos com que se preocupar. Comprar e depois perder tempo para tirar os alimentos da embalagem e separá-los nesses recipientes pode ter o efeito oposto.

Crie soluções dentro do armário. Se você não quiser empilhar muitos frascos ou recipientes, pegue algumas cestas ou caixas maiores e coloque categorias de itens separadas em cada uma. Para organizar pequenos itens que se podem perder facilmente, como especiarias ou óleos de cozinha, ponha uma bandeja giratória dentro do armário; obtenha uma versão simples ou de dois andares, dependendo de suas necessidades. Em última análise, o espaço necessário para armazenar os suprimentos de despensa varia. O ideal para um solteiro não é o ideal para uma família maior. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU