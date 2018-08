Como estragar um casamento em ?Senhora do Destino?? Responda ao JT Em ´Senhora do Destino´, a filha de Reginaldo (Eduardo Moscóvis) faz de tudo para atrapalhar o casamento do pai com Vivian (Letícia Spiller), até colocar um retrato da falecida mãe no altar. O que mais ela poderia fazer para impedir essa união? Dê sua resposta ao suplemento de Televisão que o Jornal da Tarde publica aos domingos. Clique aqui para participar