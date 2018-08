Começa hoje o 2.º Interartes no Piauí Começa hoje, em meio à beleza natural do parque arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, o 2.º Interartes, festival que reúne artistas do Brasil e do exterior para apresentações no anfiteatro natural da Pedra Furada, além de oficinas, workshops e debates com pesquisadores de diferentes áreas. Lina do Carmo, bailarina e diretora artística do festival, observa que a programação foi pensada para o público local do sertão, isolado e excluído do circuito cultural. "Estamos trabalhando atentos ao público da região e nesse contexto temos a vantagem da imensa abertura por parte deles. Também pretendemos oferecer uma visão ampla da cultura, no entanto preservando a identidade local, em meio a tanta diversidade." Nesse sentido, o Interartes abre a programação com a apresentação dos índios Krahó, do Tocantins. Estão previstos ainda espetáculos de dança, como Coreografia para Ouvir, do Quasar, Lubie, Réflexions Manuelles, da Cia. Les Rémouleurs (França), Olé, Visual Flamenco Comedy, de Paul Marocco (Inglaterra), e de música, como o da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, do Cariri, e os Sanfoneiros de Teresina.