Começa hoje a feira gastronômica Boa Mesa A 10.ª Boa Mesa, feira de gastronomia que já está virando tradição em São Paulo, começa hoje e segue até sábado, das 13 às 22 horas, no ITM Expo, com uma programação de aulas, degustações e workshops. As atrações internacionais deste ano são o espanhol Sergi Arola, cujo restaurante La Broche, no Hotel Miguel Angel, em Madri, possui duas estrelas do Guia Michelin, e o chocolatier Philippe Vancayseele, diretor da Callebaut Chocolate Academy, na Bélgica, e conhecido como embaixador do chocolate na Europa. Vancayseele vai mostrar as inovações no segmento do chocolate com um workshop hoje, às 18 horas, e uma aula amanhã, às 13h30. Já Arola vai mostrar sua habilidade ao misturar texturas, sabores e contrastes de sua cozinha que tem influência mediterrânea. No Brasil, o chef ensinará suas técnicas única aula no sábado, das 20h30 às 21h45. Lança um de seus três livros, Cocinar es Divertido (Salsa Books), no estande da editora DBA, além de preparar um jantar para poucos no dia 6, no restaurante Charlô Jockey Club, a convite de Paula Lemos e Rosa Moraes, do Flamma Produções Gastronômicas (tel. 3664-8813) a R$ 400 por pessoa (não inclui bebidas e taxa de serviço). A agenda segue com o time nacional de primeira, os chefs Alex Atala (cozinha contemporânea), Francesco Carli (foie gras na cozinha italiana), Carlos Siffert (javali e seus acompanhamentos), Luiz Cintra (salgadinhos), Hamilton Mellão (pizza), e ainda Laurent Suaudeau, Leila Kuczynski e Luciano Boseggia, só para citar alguns. Além de representantes de escolas como Le Cordon Bleu (França) e ICIF (Itália). Entre os lançamentos nacionais, o diretor de redação da revista Gula e colunista do Estado, J.A. Dias Lopes faz um pré-lançamento de seu livro A Canja do Imperador (Cia. Editora Nacional, 448 págs., R$ 42), que reúne 74 crônicas sobre gastronomia e personagens como Marilyn Monroe e Hemingway, na sexta, a partir das 19h30. O público poderá conferir ainda as melhores cachaças, vinhos e uísques apresentados por especialistas. O enófilo Saul Galvão, crítico gastronômico do Estado, vai mostrar a evolução da qualidade Malbec na Argentina, amanhã, às 18h45. Uma novidade entre os expositores são os 24 pequenos produtores artesanais de alimentos orgânicos, café, lingüiça e doces caseiros. Também vale conferir as mesas decoradas pelos banqueteiros e as atividades oferecidas nos estandes da Nestlé e da Brastemp. Boa Mesa - ITM Expo. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555, V. Leopoldina, tel. 3819-5644. De hoje a sábado, das 13h às 22h. R$ 20 (aulas, degustações, workshops e seminários são cobrados à parte). Patrocínio: Brastemp. Site: www.boamesa.com.br