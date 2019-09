Com nova decisão do TJ, fiscais da prefeitura voltam à Bienal do Rio para 'checar' livros

Uma equipe de fiscais da Secretaria de Ordem Pública do município do Rio chegou à Bienal do Livro, às 18h15 deste sábado, 7, para uma fiscalização do conteúdo dos livros que estão expostos à venda. Antes de iniciar a busca, eles estão reunidos com organizadores da Bienal, para que seja debatida a ação de fiscalização.

A ação ocorre horas depois que a Justiça suspendeu decisão dessa sexta-feira, 6, que proibia a prefeitura de realizar busca e apreensão de livros com conteúdo considerado impróprio para crianças e adolescentes. A decisão judicial foi do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares. Ela suspendeu a eficácia de liminar pedida pelos organizadores da Bienal e concedida ontem por outro desembargador, Helio Ribeiro Pereira Nunes, da 5ª Câmara Cível.

O juiz proibiu a prefeitura de fazer busca e apreensão de obras em função de seu conteúdo, além de vetar que o poder público cassasse a licença de funcionamento da Bienal.