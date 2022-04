Com episódios curtos e Nicole Kidman, ‘Roar’ é rugido feminista

A série Roar, da Apple TV+, reúne oito episódios de tiro curto – de 30 minutos cada – com elencos diferentes e sem ligação entre si. A ideia é causar impacto, como o rugido que dá nome à produção. Traduzido do inglês, Roar é uma antologia baseada em um livro de contos feministas lançado em 2018. As histórias usam o realismo fantástico e uma pegada distópica para fazer metáforas com temas como machismo, misoginia, racismo e relacionamentos abusivos. No episódio mais impactante, uma mulher bem-sucedida na carreira volta ao trabalho depois de dar à luz. Mas sempre que está longe dos filhos, mordidas começam a aparecer pelo seu corpo. As feridas vão ficando piores conforme aumenta a culpa por ser tragada pelo trabalho.

Mãe doente

Outro capítulo tem Nicole Kidman como uma mulher que precisa cuidar da mãe doente. Existe ali uma relação complexa. A situação leva a protagonista a comer todas as fotografias de momentos felizes da infância. Com esse gesto aparentemente insano, ela é transportada de volta às cenas.

Surpresas

Os episódios são irregulares, mas terminam de forma surpreendente e dão o seu recado.

Traidor sem culpa

A série documental Em Busca de Anselmo, da HBO Max, já estava pronta há quatro anos quando o personagem central morreu no dia 15 de março, aos 80 anos. A notícia foi recebida com desprezo e até certa celebração por ex-militantes de esquerda, mas ajudou a despertar a curiosidade do público sobre um dos personagens mais infames da ditadura.

Informações

Infiltrado pela ditadura militar em grupos de esquerda, o ex-marinheiro José Anselmo dos Santos compartilhou informações a seus chefes que levaram à captura, tortura e morte de vários guerrilheiros.

Pedra no sapato

Depois de sofrer perseguição da máquina bolsonarista e ficar dez meses na fila da Ancine para ter sua estreia liberada, o filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, finalmente chegou aos cinemas no dia 14. E em boa hora.

África

A história se passa no Brasil num futuro distópico quando uma lei é aprovada para mandar os negros de volta para a África. Taís Araújo interpreta a heroína que se insurge contra a medida. A ideia é tratada com naturalidade no debate e avança para a criação de um ministério da devolução.

Pegada

Medida Provisória tem uma pegada de Handmaid’s Tale. É um filme militante e um chamado contra o racismo estrutural e o cinismo da política.

Jornalismo e máfia

A série Tokyo Vice, da HBO Max, acompanha uma investigação jornalística e policial, mas o maior barato da série não é o caso, e sim o entorno.

Imersão

Baseada em uma história real, a produção é uma imersão na cultura japonesa no final dos anos 1990, quando um americano do Missouri obcecado pela cultura japonesa deixa os Estados Unidos para tentar a vida em Tokyo.

Estrangeiro

Jake Adelstein foi o primeiro estrangeiro a conseguir emprego no jornal Yomiuri Shimbun, um dos maiores do país, ou melhor do mundo, cobrindo crimes – mais especificamente, os da Yakuza.