Cléo Pires vai estrear na televisão em "América" Já está tudo certo para a estréia de Cléo Pires, filha de Glória Pires e Fábio Junior, na televisão. A atriz, que fez sucesso com sua atuação em Benjamin, de Monique Gardenberg, filme adaptado do romance de Chico Buarque, vai interpretar Lurdinha, na próxima novela das nove da Globo, América. A trama, que será escrita por Glória Perez e terá direção de Jayme Monjardim, vai substituir Senhora do Destino. Na história, a personagem de Cléo terá um romance com um homem casado. A atriz já havia recusado um convite da emissora para protagonizar a novela Cabocla, no papel de Zuca, que foi de sua mãe na primeira versão do folhetim.