Rodrigo Maia pede afastamento de Roberto Alvim; veja outras reações

O vídeo em que o secretário especial da Cultura Roberto Alvim anuncia o Prêmio Nacional das Artes e cita trechos do ideólogo nazista Joseh Goebbels repercutiu entre as classes artística e política. O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia foi ao Twitter comentar o caso e sugeriu que o governo "deveria afastá-lo urgentemente do cargo".

O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. https://t.co/k9sb6QX6iG — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 17, 2020

A música escolhida como trilha de fundo também chamou atenção: é parte de uma ópera de Richard Wagner, artista que foi importante para Hitler, segundo ele mesmo conta em sua autobiografia.

#PrêmioNacionaldasArtes | Marco histórico nas artes e na cultura brasileira! Com investimento de mais de R$ 20 milhões, o Prêmio Nacional das Artes vai apoiar projetos de sete categorias em todas as regiões do Brasil. Dê o play e confira! pic.twitter.com/dbbW4xuKpM — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) January 16, 2020

Até mesmo apoiadores do governo se manifestaram contra o discurso de Alvim. O escritor Olavo de Carvalho, apontado como guru do governo Jair Bolsonaro, escreveu no Facebook que "é cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos".

Winston Ling, empresário brasileiro que tem afinidade com o presidente da República, adotou um tom crítico também e usou no Twitter a hashtag #DemiteJáBolsonaro.

Presidente @jairbolsonaro: Roberto Alvim rodou no seu primeiro teste. Tem inúmeras formas de comunicar, e ele o fez da pior forma possível. Sugiro demiti-lo imediatamente! https://t.co/rDnpLkN71O — Winston Ling (@WinstonLing) January 17, 2020

Chegou a hora “H” de Bolsonaro mostrar que ser de Direita não significa a mesma coisa que ser Fascista. — Winston Ling (@WinstonLing) January 17, 2020

No Facebook, Ling afirmou que a demissão de Alvim é "imperativa para desassociar o governo da iniciativa desse cidadão notoriamente despreparado para o cargo".

Na manhã desta sexta-feira, 17, Alvim emitiu um "breve esclarecimento" sobre seu discurso por meio de publicação no Facebook. Ele considerou que a citação a Goebbels foi uma "coincidência retórica".

Artistas e políticos criticam citação de Roberto Alvim a Goebbels

A antropóloga Lilia Moritz Schwarcz foi ao Instagram para comentar o caso. "É simplesmente assustador", resumiu ela após incluir o discurso do secretário e de Goebbels para comparação.

A deputada federal Erika Kokay (PDT-DF) também criticou, pelo Twitter, a fala de Alvim. Segundo ela, o uso do discurso e da música de Wagner "escancara de vez a face neonazista e criminosa deste DESgoverno".

Ao empregar parte de texto de Goebbels e ópera de Wagner, fundo musical preferido de Hitler,para noticiar seus planos para a cultura brasileira, Roberto Alvim, Secretário de Cultura ,escancara de vez a face Neonazista e criminosa deste DESgoverno de @jairbolsonaro ! Inaceitável! pic.twitter.com/9RF5HbwAOj — Erika Kokay (@erikakokay) January 17, 2020

A cantara Zélia Duncan criticou o secretário da Cultura, afirmando que ele "encontrou nesse governo desafinado e brega seu frágil êxtase nazista-fetichista".

Definitivamente o fracasso subiu à cabeça do patético encarregado da falta de Cultura,Roberto Alvim...ator canastrão,diretor fracassado, encontrou nesse governo desafinado e brega, seu frágil êxtase nazista-fetichista.Faltou o bigode,pro fã do crime aparentar melhor com o ídolo. — Zélia Duncan (@zdoficial) January 17, 2020

O cantor Marcelo D2 compartilhou no Twitter o vídeo do discurso de Alvim e disse: "eles nem se escondem mais". Depois disso, o rapper retuitou diversas mensagens relacionadas ao caso, sempre em tom de crítica negativa.

Eles nem se escondem mais, citando Joseph Goebbels ( ministro da propaganda na Alemanha nazista) https://t.co/Zur23ElD8K — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 17, 2020

O jornalista Gilberto Dimenstein comentou que nazismo virou "referência cultural para o governo". "Minha pergunta: como conseguiram achar tantos idiotas culturais para colocar nesse governo?", questionou.

Nazismo virou referência cultural para o governo Bolsonaro. Minha pergunta: como conseguiram achar tantos idiotas culturais para colocar nesse governo. https://t.co/6kFPFDDzI6 — Gilberto Dimenstein (@GDimenstein) January 17, 2020

Também jornalista, Felipe Anreoli, apresentador do Globo Esporte, comentou que a fala de Alvim é "assustadora", "pavorosa". "Se isso pra você é normal, não sei o que dizer."

Ja temos um ministro da educação analfabeto. E um secretario "especial" da cultura que cita o O MINISTRO DA PROPAGANDA NAZISTA, JOSEPH GOEBBELS. Se isso pra você é normal,não sei o que dizer. É assustador. É pavoroso. E o tom? E a trilha sonora? E o botox? Fundo do poço é pouco https://t.co/tHoAx0ZXgU — @andreolifelipe (@andreolifelipe) January 17, 2020

O escritor Mário Magalhães cita em seu livro Sobre Lutas e Lágrimas a relação entre o governo de Jair Bolsonaro e a ideologia nazista. No Twitter, ele retomou o assunto.