Classe artística e políticos reagem às novas nomeações na Funarte e na Biblioteca Nacional

As novas nomeações do governo federal na área da cultura, nesta segunda-feira, 2, causaram uma reação do setor nas redes sociais e também de políticos, a maioria deles criticando os novos diretores.

O maestro Dante Mantovani, de 35 anos, foi nomeado como novo presidente da Funarte. Mantovani mantém um canal no YouTube, em que faz vídeos sobre música e responde a perguntas de seus seguidores. Em um dos vídeos, ele diz que o "rock ativa as drogas, que ativam o sexo livre, que ativa a indústria do aborto, que ativa o satanismo".

Rafael Nogueira, nomeado para a Biblioteca Nacional, diz ser “professor de filosofia, história, teoria política e literatura, aspirante a filósofo e a polímata”, e se identifica com os valores de Olavo de Carvalho e se diz a favor da monarquia.

As mudanças promovidas pelo recém-nomeado secretário de Cultura, Roberto Alvim, geraram reclamações, na semana passada, inclusive de deputados governistas, por conta dos indicados políticos tinham sido demitidos.

Veja algumas das reações de artistas e políticos nas redes sociais:

Rogério Flausino (cantor):

Leoni (cantor e compositor):

O governo “técnico” do neofascista neopentecostal neolítico tem um responsável pela Cultura que diz que o rock leva ao satanismo e ao aborto. Precisa dizer mais? PQP! Não dá para manter a calma. https://t.co/CrPjKrAe4t — Leoni (@Leoni_a_jato) December 2, 2019

Michel Melamed (ator):

A má-fé ativa a ignorância, que ativa a burrice, que ativa a indústria de fascistas. A indústria de fascistas por sua vez alimenta uma coisa muito mais pesada que é o bolsonarismo. - ‘Rock leva ao aborto e ao satanismo', diz novo presidente da Funartehttps://t.co/D3XGjfXNcE — Michel Melamed (@michelmelamed) December 2, 2019

Felipe Andreoli (da banda Angra):

Roger Moreira (do Ultraje a Rigor):

Lobão (cantor e compositor, via retweet):

Essa Secretaria da Cultura é um verdadeiro esgoto a céu aberto. É uma vergonha civilizacional. Uma escória cultural que tem a única função de tirar a dignidade de todos aqueles que são civilizados. É preciso reagir a essa baixaria sem limites. https://t.co/wdytpth3rl — Luciano Ayan (@lucianoayan) December 2, 2019

Roberto Freire (ex-ministro da Cultura):

Você agora deve tomar cuidado é com o bolsonarista Dante Mantovani novo presidente da Funarte. Ele esta chamando jovens roqueiros como você de enviado de satanás e tudo mais que não presta, segundo a nova ordem instalada no Brasil do fundamentalismo evangélico e o bolsolavismo — Roberto Freire (@freire_roberto) December 2, 2019

José de Abreu (ator):

O circo dos horrores! Beatles surgiram para implantar o comunismo, diz novo presidente da Funarte - 02/12/2019 - Ilustrada - Folha https://t.co/np61eTiX5P — Jose de Abreu (@zehdeabreu) December 2, 2019

Renan Calheiros (senador, MDB/AL):

Que substância terá causado essa confusão mental no presidente da #Funarte? Em vez de despejar delírios nas redes, deveria se preocupar com o que realmente importa.#Rock https://t.co/BqekFXkPpe — Renan Calheiros (@renancalheiros) December 2, 2019

Carlos Minc (geógrafo e deputado estadual pelo PSB/RJ):

Presidente da Funarte diz que Rock incentiva drogas, aborto e satanismo. Cultura da conspiração com LSD. Mucho loco! Pobre Cultura Brasileira!https://t.co/YmjKQW7tEJ — Carlos Minc (@minc_rj) December 2, 2019

Randolfe Rodrigues (senador, Rede/AP):

Mais uma nomeação sem respeito a critérios técnicos ou minimamente racionais. O novo presidente da Funarte é mais um caricato representante desse governo de infames. Mais uma pasta entregue a alguém sem competência, um novo gerador de cortina de fumaça! https://t.co/3Ap2wOFE6u — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) December 2, 2019

Marcelo Freixo (deputado federal, PSOL/RJ):

Ainda não sabemos se o presidente da Funarte gosta de samba, mas já temos certeza de que ele é ruim da cabeça. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 2, 2019

Heni Ozi Cukier (deputado estadual, Novo/SP):

Até pra falar absurdos o presidente da Funarte é ultrapassado Acusar o Rock de ser o mal da sociedade é tão velho que cheira a naftalina, o reacionarismo atual prefere mirar no Rap ou Funk Se esse é o tipo de figura que quer salvar o país, fiquem tranquilos, não seremos salvos! — Heni Ozi Cukier (@hoc111) December 2, 2019

As nomeações fazem parte de uma série de trocas promovidas pelo novo secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, para quem Bolsonaro afirma ter dado total liberdade para montar a sua equipe.

Na semana passada, Alvim nomeou Sergio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Palmares, que já afirmou nas redes sociais existir um "racismo nutella" no Brasil e que a escravidão foi "benéfica para os descendentes".

Alvim afirma que só irá falar à imprensa sobre trocas na cultura após finalizar as nomeações. Antes da sua nomeação como secretário especial, Alvim falava em montar uma "máquina de guerra cultural".