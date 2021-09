Circuito Sesc de Artes reúne 250 atrações, agora em versão virtual

Com início na quarta-feira, 8, com um show da cantora Maria Gadú às 19h, a programação da 12ª edição do Circuito Sesc de Artes, que vai até o dia 19, reunirá mais de mil artistas em 250 atividades, que contemplam música, teatro, dança, artes visuais, cinema, circo, tecnologia, literatura, gastronomia, turismo e memória local. Ao todo, profissionais de 157 cidades estarão envolvidos no circuito.

Leia Também Virada Sustentável tem programação infantil; veja os destaques

O projeto da instituição voltado para a circulação da cultura fora de suas unidades da capital paulista ocupará, neste ano, não mais as praças de cidades do Estado. Ou melhor, neste momento em que a pandemia ainda é uma realidade no Brasil, as praças serão virtuais.

Se por um lado o distanciamento social impossibilita que as atrações encontrem o público pessoalmente, por outro, essa restrição fará com que, via internet, o circuito amplie sua audiência para fora das regiões anteriormente visitadas pelos artistas. A favor, o fato de o público do Sesc já estar acostumado, desde março de 2020, quando as atividades artísticas foram suspensas, a assistir à sua programação nas redes e canais da instituição.

Para o diretor do Sesc, Danilo Santos de Miranda, essa edição será “desafiadora”. “Porém, o ser humano é constantemente colocado em desafios. Vamos trabalhar para tornar o evento atrativo. Para isso, o apresentaremos de maneira lúdica, objetiva e direta para que a pessoa facilmente possa assistir àquilo que deseja”, disse, em entrevista coletiva virtual na última quarta-feira.

A fim de atingir o objetivo desejado por Miranda, a instituição preparou um site no qual será possível acessar a programação dividida por temas e formatos. É possível, por exemplo, procurar por apresentações ao vivo ou gravadas, oficinas, bate-papos e textos.

Dentro da programação de teatro, o ator Reynaldo Gianecchini, nascido na cidade de Birigui, interpretará o texto Foge para a Tua Solidão!, de seu conterrâneo Gabriel Soares, escrito a partir da provocação “Que sensações nos habitam em tempos de isolamento social?”. As apresentações são gravadas, com sessões diárias, às 20h.

Em cinema, o público poderá acompanhar o Cine Circuito da Madrugada, com exibições de filmes por 24 horas nas sessões Pré-estreias e Clássicos Paulistas no dia 10, a partir das 22 horas. Entre os escolhidos, estão Selvagem (2021), do diretor Diego da Costa, e Por Onde Anda Makunaíma? (2020), de Rodrigo Séllos.

As atrações incluem ainda nomes como Ignácio de Loyola Brandão, Renato Teixeira, Roberta Estrela D’Alva, Marcelo D’Salete, Conceição Evaristo e Renato Janine Ribeiro. No encerramento, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, com regência do maestro Rodrigo de Jesus, apresenta um concerto inédito com obras de Carlos Gomes, Mozart e Grieg.

“Teremos ações que proponham reflexões e novas discussões sobre diversos temas. E faremos isso juntando pessoas que contribuam com esse objetivo. Não queremos apenas a diversão ou o entretenimento”, diz Miranda.

Shows presenciais: só com população vacinada

Em maio deste ano, o Sesc São Paulo retomou a visitação presenciais de algumas exposições. Atividades esportivas também voltaram a receber um público controlado – para ambas as atividades é preciso marcar horário. Entretanto, os shows, uma das meninas dos olhos da instituição, continuam apenas com programação virtual, mesmo com o fim das restrições na cidade.

Segundo Miranda, o Sesc é rigoroso com os protocolos e ainda não há uma data definida para que as apresentações musicais voltem a contar com plateia. “Nossas atividades envolvem, inevitavelmente, juntar pessoas. Precisamos de todas as garantias para que isso volte a ocorrer com segurança. As medidas, nesse momento, não são cumpridas por todos com o rigor que desejamos. Voltaremos apenas quando a população do Estado estiver com 70% da população com a vacinação completa”, diz.

Circuito Sesc de Artes

De 8 a 19 de setembro

Programação completa em circuito.sescsp.org.br