Circo do Chaves invade a Mooca; veja mais passeios e exposições

PASSEIOS

Planetário inflável

Na área externa do Museu da Imaginação, um Planetário inflável mostra para crianças, de forma lúdica, particularidades sobre planetas e estrelas. A ideia é transportá-lo para um local sem prédios e poluição, que impedem a contemplação do céu noturno.

2ª a dom., 10h/12h40 e 14h30/17h10. Rua Ricardo Cavatton, 251, Lapa. R$ 70/R$140 (entrada no museu).

Circo do Chaves

O espetáculo Chaves – Uma Aventura no Circo, projeto endossado pelo Grupo Chespirito, tem reprodução da famosa vila no palco, canto, dança e atrações circenses, com a participação de atores caracterizados como os personagens do seriado mexicano. Espaços instagramáveis e lanchonete temática completam o passeio.

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 15h, 17h30 e 20h30; dom., 11h, 16h e 19h. Mooca Plaza Shopping. Estacionamento. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente. R$ 25/R$140. Até 28/8.

EXPOSIÇÕES

Fatos Cromáticos

A exposição Fatos Cromáticos, de Eduardo Coimbra, traz 11 obras tridimensionais, feitas com materiais como madeira, MDF e tinta esmalte, que explora as cores preto, branco, vermelho, amarelo, verde e azul, dando ritmo às criações que sugerem interligações entre elas. A mostra é uma parceria com a Nano Art Market e tem curadoria de Paulo Kassab Jr.

Inauguração 3ª (19). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa. Grátis. Até 20/8.

Cores em módulos

A mostra Estrutura modular e luz, do artista espanhol Francisco Sobrino (1932-2014), reúne, pela primeira vez no Brasil, 20 obras produzidas na Europa e na América Latina ao longo de 50 anos. Conhecido pelas características cinéticas e minimalistas de suas obras, Sobrino explora efeitos visuais e sensoriais em suas peças de formas modulares. A curadoria é de Frank James Marlot.

2ª a 6ª, das 10h/19h; sáb., 10h/13h. DAN Galeria. R. Estados Unidos, 1.638. Jd. América. Grátis. Até 30/7.

A arte que vem da rua

A 5ª Bienal Internacional de Graffiti Fine Art, reúne, sob curadoria de Binho Ribeiro, obras de 60 artistas de diversas partes do mundo. Entre eles, estão nomes como Tico Canato, Apa One, Mena, Crica Monteiro, Chov, Raiz e Siren, que aplicam diferentes técnicas em seus trabalhos. As produções abordam temas atuais, como acessibilidade e a comercialização eletrônica da arte.

3ª a dom., 10h/17h. Memorial da América Latina. Galeria Marta Traba. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Grátis. Até 7/8.