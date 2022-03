Cinzas com guerra

Tenho memória nítida do meu primeiro carnaval. Nela, há uma velha foto dos anos 40. Com ela, memorizo meu pai, com mapas da Europa na mesa, ouvindo os avanços das tropas aliadas derrotando Hitler. Hoje, com cinzas na cabeça, descubro que o “imperialismo” não é só ianque-capitalista, mas também putinista-comunista.

Essas cinzas que marcam o fim da alegria e iniciam o resguardo dos 40 dias da quaresma coincidem com uma brutal invasão russa da Ucrânia.

Será uma quaresma padecida, com muita crucificação e inseguranças amargas, o contrário do mel que, como lembra Lévi-Strauss, é tão agressivo que se confunde com o fogo: o fogo dos amorosos “lábios de mel” rotineiros no nosso saudoso carnaval.

Não é tranquilo imaginar um período de resguardo com mais uma guerra europeia depois de um carnaval banido por uma pandemia.

Seria esse um tempo de redefinição de velhas posturas e reais opressões, tanto de um lado quanto do outro?

Não ouso responder. Sei apenas que, na foto, meus irmãos e eu somos Pierrôs. Aquele personagem clássico do drama italiano do século 16 e, a julgar pela nossa tristeza, éramos a própria imagem do namorado da Colombina que se apaixona pelo risonho e meloso Arlequim.

Depois de “grande”, tive a liberdade não falada, mas costumeira, de ver (e escrever) sobre o carnaval como o ritual da liberdade igualitária, própria de um sistema marcado por hierarquias e preconceitos. Só voltei às fantasias quando, nos anos 1950, me vesti de “marinheiro”, instado pelo meu amigo Celso, de saudosa memória.

Recordo que o carnaval antigo glorificava piratas de perna de pau, caubóis de cinema e marinheiros. Hoje, passei o carnaval vivendo o horror da guerra no continente que se imagina como o berço da civilização, mas cujo etnocentrismo transformado em nacionalismo não hesita em jogar no lixo a diplomacia. Na guerra, não há fantasias com gosto de mel, há uniformes e cinzas. O resto tenebroso dos mortos daqueles que passaram a ser inimigos mortais de um Estado despótico.

Na guerra, tudo vale para destruir o vizinho que virou um outro satanizado. No carnaval, vale tudo para tornar o folião feliz. Guerrear é um ato coletivo de morte e cinzas, carnavalizar é uma festa do mel e da troca de lugar. Algo semelhante ao vale-tudo de uma invasão bélica na qual, porém, as batalhas são de confete.

Finalizo essa crônica com uma certeza: a globalização que diminui o planeta não amplia a comiseração humana.