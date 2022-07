Cinema, teatro, exposição: novidades para curtir o fim das férias em SP

As férias estão chegando ao fim, mas há muitas opções de programa para levar as crianças em São Paulo. Confira algumas das novidades abaixo. Há mais opções no www.bora.ai.

Pluft, o Fantasminha

As salas da cidade recebem a nova produção nacional Pluft, o Fantasminha. Conta a história de amizade entre a menina Maribel e o fantasma, que morre de medo de gente. Ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado em uma casa abandonada pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Maribel conta com a ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota. Com Lolla Belli, Nicolas Cruz, Juliano Cazarré e Fabiola Nascimento no elenco.

Nas principais salas de cinema. Livre. 90 min.

Mundo Pixar

Entrar no Mundo Pixar é mergulhar em universo de aventuras das histórias de Pixar e encontrar personagens divertidos e queridos. Dividido em espaços foram inspirados em animações, os cenários são imersivos e abusam da tecnologia e realidade aumentada para levar os visitantes para dentro do mundo de histórias que marcaram nossas vidas como UP: Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Divertidamente, Soul, Ratatouille, Procurando Nemo e Os Incríveis.

Estacionamento Shopping Eldorado. 20/7 a 23/10. Diariamente (exceto segunda). Ingressos a partir de R$ 60 (tem pacotes para grupos). Livre.

Exposição 22 em Campo no Museu do Futebol

A exposição temporária 22 em Campo explora as relações entre o Modernismo e o esporte mais popular do País. Os curadores partiram de 22 temas icônicos para associar esporte, cultura e sociedade em lembrança ao centenário da Semana de Arte Moderna, referência cultural do século 20. Algumas partes de exposição retratam o universo da bola, com um áudio com declamação de poemas de João Cabral de Melo Neto (1920-1999). Também estão expostas uma bola original de 1922 e a bola oficial da Copa do Catar de 2022.

Museu do Futebol. 15 de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h). R$ 20 (inteira). Crianças até 7 anos não pagam. Grátis às terças-feiras.

Vila Tarsila Com a Cia Druw

A peça de teatro infantil joga luzes nas memórias de infância da pintora, desenhista e uma das figuras mais importantes da primeira fase do modernismo no Brasil: Tarsila do Amaral. A montagem transporta o espectador para o mundo antropofágico da artista, que remonta às suas viagens e às experiências que viveu na fazenda da família na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. Recriando obras como O Abaporu, A Negra, Sol Poente, A Lua, Manacá, A Cuca, O Sapo, O Ovo ou Urutu e a A Floresta, a proposta é mostrar para as crianças a trajetória da artista modernista e suas inspirações. Cada quadro representa uma Vila Tarsiliana por onde se passeia, com ponte, lago, povoado…

Sesc Vila Mariana. Dia 23 e 24 de julho. Sábado e domingo, às 16. R$ 25 (inteira) e gratuito para crianças até 12 anos. Livre.

'Eranko', da companhia Circo de Ébanos

O espetáculo circense Eranko associa elementos do circo clássico, contemporâneo e da cultura afro-brasileira. Os números circenses têm alta qualidade técnica, com referências clássicas e modernas. O elenco do Circo de Ébanos é composto totalmente por artistas negros e periféricos.

Sesc Avenida Paulista - Arte II - 13° andar. 21 a 24 de julho. Quinta, sexta e sábado, às 21h; domingo, às 18h. R$ 30 (inteira). Livre. 60 minutos.