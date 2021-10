Cinco atrações infantis para comemorar o Dia das Crianças

Muitas atrações e novidades de programas em São Paulo e também online para comemorar o próximo Dia das Crianças. Confira algumas dicas!

Theatro Municipal de São Paulo

A Orquestra Experimental de Repertório (OER) e o grupo mineiro Giramundo apresentam um espetáculo de música sinfônica com projeção de imagens animadas, deixando a sala de espetáculos do Municipal com ares de cinema. É como se um filme acompanhasse a música, em que bonecos digitais são animados previamente e sincronizados com a apresentação da orquestra. O repertório traz duas obras sob a batuta do maestro Jamil Maluf: a suíte Os Comediantes, de Dmitriy Kabalevsky (1904-1987) e Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev (1891-1953). Dias 12 e 17, às 11h, dias 13 e 15, às 19h, e no dia 16, às 17h. Ingressos de R$ 40 (inteira) devem ser adquiridos exclusivamente no site: theatromunicipal.org.br (a bilheteria está fechada). O teatro abre com 30% da capacidade. Livre. 40 minutos.

Reabertura do Circo Zanni

Após aproximadamente 600 dias com sua lona baixada, o Circo Zanni reabrirá com seu grande espetáculo de variedades que reúne o melhor dos artistas que integram a companhia, formada por diferentes grupos circenses que representam a essência do “circo contemporâneo brasileiro”. Zanni traz para o coração dos seus espetáculos uma banda ao vivo, formada por seus acrobatas, trapezistas, palhaços e malabaristas. Dias 9, 10 e 12 de outubro às 18 h. R$ 30 a R$ 60 pelo site www.circozanni.com. Livre.

Beatles para Crianças

Comemorando 7 anos, a banda apresenta seu mais novo espetáculo, A Misteriosa Viagem Mágica, criado durante a pandemia, que apresenta outros grandes sucessos dos Beatles, como Get Back, Revolution, From me To You e muitas outras canções. O espetáculo traz histórias que giram em torno de uma grande viagem para o universo fantástico e lúdico dos Beatles. As crianças embarcam com a banda num submarino amarelo para aventuras nesse mundo imaginário. Teatro Bradesco. R. Turiassu, 2100 - 3° Piso. Dia 9, às 17h. De R$ 30 a R$ 100. 60 min. Livre.

Estréia o esperado longa Tarsilinha

A 20ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, um dos principais festivais dedicado exclusivamente ao audiovisual para crianças do Brasil, terá como grande destaque a pré-estreia da super aguardada animação Tarsilinha, inspirada na obra da artista brasileira Tarsila do Amaral (1886-1973) e dirigida por Celia Catunda e Kiko Mistrorigo. Será possível assistir Tarsilinha no dia da abertura da Mostra, 16 de outubro, após o show ao vivo do músico Zeca Baleiro, autor da música tema do longa e também no dia 23. A exibição será gratuita e online pelo site www.mostradecinemainfantil.com.br.

Paulista Cultural

Instituições da Paulista Cultural vão oferecer uma semana inteira de atividades gratuitas para a família em comemoração ao Dia das Crianças. As instituições incluem a Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, MASP e Sesc Avenida Paulista. As atividades misturam eventos presenciais e online, com mostras de cinema, oficinas, apresentações teatrais, lançamentos de podcasts entre outros. De 8 a 16 de outubro. Algumas atividades requerem inscrições prévias. Veja a programação completa em www.paulistacultural.com.br. Grátis.