Cidade grande, grandes preocupações: nova-iorquinos se afligem com cidade parando

O surto do novo coronavírus tem causado um terremoto na indústria do entretenimento ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente: shows foram adiados ou cancelados, filmes tiveram suas datas de estreia alteradas e museus também mudaram sua programação.

Veja abaixo uma lista dos eventos alterados e locais com programação suspensa por conta da epidemia de Covid-19:

Festivais

No Brasil

Festival de Curitiba

A produção do Festival de Curitiba informou, nesta quinta, 12, que vai adiar a programação de sua mostra para evitar a disseminação do Covid-19, o novo coronavírus. A 29ª edição seria realizada de 24 de março a 5 de abril. O evento será reagendado entre os dias 1º e 13 de setembro de 2020.

Festival Música em Trancoso

O Mozarteum Brasileiro informa que decidiu cancelar a realização de todas as atividades da 9ª edição do Festival Música em Trancoso, em função da pandemia do Covid 19

SP-Arte

A 16.ª edição da SP-Arte, a maior feira de arte do Brasil, será suspensa por conta do surto do novo coronavírus.

No exterior

Lollapalooza Argentina e Chile

Devido à pandemia de coronavírus e seguindo o que foi decidido pela Argentina nesta quinta, 12, o Chile também decidiu adiar sua edição 2020 do festival Lollapalooza, que seria realiado dias 25, 27 e 29 de março, em Santiago. Organização informa que está procurando nova data para a realização do festival, no segundo semestre.

Coachella (Califórnia, EUA)

O Coachella Valley Music and Arts Festival anunciou nesta terça-feira, 10, que o evento foi adiado para outubro de 2020 por conta do surto do novo coronavírus.

SXSW (Texas, EUA)

O festival de música, cinema e tecnologia South by Southwest (SXSW), realizado tradicionalmente na cidade de Austin, Texas, nos Estados Unidos, teve sua edição de 2020 cancelada por conta do coronavírus.

Bienal de Arquitetura de Veneza

A Bienal de Arquitetura de Veneza, considerado o maior evento mundial do setor e que estava prevista para maio, será adiada para agosto.

Shows

No Brasil

Mos Def

Em meio a diversos cancelamentos ou adiamentos de shows e festivais, o rapper americano yasiin bey (conhecido anteriormente como Mos Def) cancelou sua participação no Nublu Festival, em São Paulo, na próxima sexta-feira, 13.

Lindsey Stirling

A americana Lindsey Stirling comunicou o cancelamento de seu show em São Paulo, no UnimedHall, que aconteceria no dia 19 de março.

No exterior

Guns N' Roses

A banda americana Guns N' Roses cancelou o show que faria na Costa Rica na próxima quarta-feira, 18, por causa do coronavírus. Segundo a banda, a decisão foi tomada por orientação das autoridades locais.

The Who no Reino Unido

A banda britânica de rock The Who cancelou uma turnê que faria pelo Reino Unido devido à pandemia de coronavírus, apenas quatro dias antes de subir ao palco em Manchester.

Pearl Jam nos EUA

O Pearl Jam publicou em suas redes sociais uma nota dizendo que vai adiar a primeira perna da turnê de lançamento do novo disco Gigaton. O comunicado cita os problemas com o coronavírus vividos em Seattle e a preocupação com os fãs para justificar a decisão.

BTS na Coreia do Sul

O BTS cancelou quatro shows que faria em abril em um estádio de Seul, capital de seu país de origem, por causa do avanço do coronavírus.

Filmes e cinema

Velozes e Furiosos 9

A Universal empurrou em quase um ano o lançamento de Velozes e Furiosos 9: de maio de 2020 para abril de 2021.

Um Lugar Silencioso – Parte II

A Paramount Pictures mudou a data de estreia do filme de John Krasinski no mundo todo.

A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais

A Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes decidiram suspender a estreia dos filmes sobre o caso de Suzane von Richtofen.

007 - Sem Tempo Para Morrer

A estreia do próximo filme da saga de James Bond, 007 - Sem Tempo para Morrer foi adiada de abril para novembro.

Teatro

Broadway, Nova York (EUA)

A Broadway League, em Nova York, anunciou nesta quinta-feira, 12, a suspensão imediata de todas as aprensetações no que se considera a Meca do teatro mundial, como medida de contenção do novo coronavírus. As apresentações serão retomadas, a princípio, no dia 13 de abril de 2020.

Eventos literários

Feira Literária de Bolonha

Depois de ser adiada pela organização, a feira de literatura infantil e juvenil de Bolonha – a principal do mundo – acaba de ser cancelada, por causa do avanço do coronavírus na Itália.

Primavera Literária Brasileira

A Primavera Literária Brasileira, que promove encontros entre escritores brasileiros e alunos de português de escolas e universidades estrangeiras, acaba de cancelar a edição que seria realizada nos Estados Unidos em abril e a que seria promovida em junho na Alemanha, por causa do coronavírus.

Feira do Livro de Londres

Os organizadores da Feira do Livro de Londres anunciaram que o evento programado para os dias 10, 11 e 12 de março foi cancelado para evitar a disseminação do coronavírus.

Salão do Livro de Paris

O Salão do Livro de Paris, principal feira do gênero na França e realizado anualmente na capital do país, foi cancelado devido às medidas adotadas pelo governo francês

Museus

Centro Cultural Fiesp

O Centro Cultural Fiesp informa que suspenderá todas as suas atividades por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira, 13 de março, como uma medida de precaução, tendo em vista o aumento de casos do Coronavírus no país.

Instituto de Arte Contemporânea (IAC)

O IAC comunicou o adiamento da abertura de sua nova sede em São Paulo, que seria realizada no dia 14 de março. A nova data ainda não foi anunciada.