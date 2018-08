Cicarelli desfila na Semana da Moda de Barcelona As estilistas brasileiras Gloria Coelho e Teresa Santos encerraram hoje o terceiro dia da BCN Fashion Week, a Semana da Moda de Barcelona. Quem roubou a cena foi a modelo brasileira e apresentadora da MTV, Daniela Cicarelli, noiva do jogador Ronaldinho, que desfilou para Gloria Coelho. O "Fenômeno" não pôde assistir ao desfile da noiva pois estava em Berlim para o amistoso entre Brasil e Alemanha, que aconteceu na tarde de hoje (o jogo terminou empatado em 1 a 1). Sempre que possível, o jogador comparece aos desfiles de Daniela, como fez durante as semanas de moda de São Paulo e do Rio de Janeiro, em junho.