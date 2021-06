Christiane Torloni conta por que decidiu participar da Super Dança dos Famosos

Uma das atrações do quadro Super Dança dos Famosos do Domingão do Faustão - que, a partir deste domingo (19), passa a ter, provisoriamente, Tiago Leifert como apresentador -, a atriz Christiane Torloni, de 64 anos, estreia na competição este fim de semana, ao lado do professor Alvaro Reys. Campeã do quadro em 2008, ela conta que aceitou o convite para chamar a atenção para questões importantes do meio ambiente, políticas e artísticas.

Em conversa recente com o Estadão, Torloni – que na primeira participação no quadro declarou que topou participar para chamar a atenção para a necessidade de preservação da Amazônia - diz que, agora, o apelo é redobrado. “Na época, estávamos recolhendo assinaturas para o Amazônia Para Sempre (manifesto que pedia o fim do desmatamento na região). Infelizmente, de lá para cá, as coisas só pioraram. E a defesa da Amazônia será sempre a minha bandeira”, explica.

A atriz ainda diz que, para além da floresta, ela quer chamar a atenção para a importância da arte nesse momento de pandemia e os retrocessos na sociedade brasileira. “Ela (a arte) é um antídoto para as pessoas não se desesperarem. Infelizmente, há uma falta de controle no combate à covid e nas questões do meio ambiente – veja o que está acontecendo nas áreas indígenas", diz a atriz.

Campeã do quadro em 2008, Torloni vai tentar uma vaga uma na semifinal da atração, etapa na qual já estão os participantes Maria Joana, Marcello Melo Jr., Paolla Oliveira, Lucy Ramos e Dandara Mariana. Para isso, ela entrará em disputa com os atores Odilon Wagner e Tiago Abravanel, que também se apresentam neste domingo.

Ao lado do professor Alvaro Reys, a atriz dançará rock e forró. Em suas redes sociais, ela tem mostrado a rotina puxada de ensaios. “Estamos ralando para dar o melhor para vocês”, diz em um dos vídeos.

Nas telas

O nome de Torloni chegou a ser anunciado para o elenco de Verdades Secretas 2 – a continuação da minissérie de Walcyr Carrasco está em fase de gravações –, mas a trama sofreu modificações no elenco.

Atualmente, Christiane Torloni pode ser vista com a personagem Diná na reprise de A Viagem, no Canal Viva. No Globoplay, a novela A Gata Comeu, no qual ela interpretou a protagonista Jô Penteado, outro personagem de sucesso, estreou no dia 7 de junho e, nesta semana, ficou entre as dez atrações mais vistas da plataforma.

Tiago Leifert assume 'Domingão'

A partir deste domingo, Tiago Leifert assume provisoriamente a apresentação do Domingão do Faustão - aliás, na programação do site da Globo, consta apenas Super Dança dos Famosos, principal atração do programa. Na última quinta-feira, 17, a TV Globo anunciou que antecipou o final do contrato do apresentador Fausto Silva, há mais de 30 anos à frente da atração, previsto incialmente para ocorrer apenas no final deste ano. Faustão assinou contrato com a Band.