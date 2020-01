Chris Hemsworth faz doação milionária para incêndios na Austrália

Na onda de solidariedade com os incêndios que devastaram a Austrália, o ator Chris Hemsworth, intérprete do herói Thor dos filmes da Marvel, seguiu os passos de Nicole Kidman e doou 1 milhão de dólares para a causa.

Por meio de uma postagem no Instagram, o astro, que mora no país, solicitou que seus seguidores também colaborem. "Minha família e eu estamos contribuindo com 1 milhão de dólares", anunciou. "Espero que vocês também possam participar. Cada centavo conta, então o que você puder reunir é muito apreciado. Agradeço a todos ao redor do mundo por seus desejos e doações. Realmente faz a diferença! Então, vá fundo!"