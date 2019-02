Chanel anuncia Virginie Viard como sucessora de Karl Lagerfeld

A diretora de estúdio da Chanel e até agora braço direito do estilista Karl Lagerfeld, Virginie Viard, ocupará o cargo de diretora criativa da firma após a morte do alemão, segundo anunciou nesta terça-feira a própria marca.

O presidente da marca, Alain Wertheimer, encomendou a Virginie a tarefa de seguir com "o legado de Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld".

A deterioração do estado de saúde do estilista ficou em evidência durante os últimos desfiles, embora tenha sido precisamente no último, em janeiro, no qual muitos temeram pelo pior, quando deixou a saudação final de sua coleção de alta costura primavera-verão 2019 em mãos de Virginie, diretora de estúdio.

A firma enviou suas condolências à família do estilista e elogiou sua "criatividade prolífica" e sua "infinita imaginação" com a qual reinventou os conceitos da marca.

"Um indivíduo extraordinariamente criativo, Karl Lagerfeld reinventou os conceitos criados por Gabrielle Chanel", apontou a marca em comunicado.

A empresa lembrou o trabalho de Lagerfeld não apenas na vanguarda de suas coleções, mas também na fotografia e direção de curtas.

"Graças ao seu gênio criativo, sua generosidade, sua excepcional intuição, Karl Lagerfeld foi um avanço em sua época, à qual contribuiu amplamente com o sucesso da Chanel através do mundo", apontou Wertheimer.

O diretor disse ter perdido um amigo, além de uma mente criativa a quem deu "carta branca na década de 80 para reinventar a marca".

O presidente do grupo, Bruno Pavlovsky, afirmou que "desfile após desfile", Lagerfeld deixou sua marca na lenda de Gabrielle Chanel e na história da maison.

Wetheimer elogiou, além disso, sua ambição de promover as oficinas de artesãos com as quais foi ampliando as colaborações nos últimos anos mediante a contratação de alguns deles para evitar portanto a perda desses talentos.

"O maior tributo que podemos dar hoje é seguir o caminho que ele marcou", disse, ao citar com uma de suas frases mais repetidas. "'Continuando a abraçar o presente e inventar o futuro".