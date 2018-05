Celebridade

Num dia de julho de 1994, eu estava num avião entre Dallas e San José, na Califórnia. A senhora sentada ao meu lado me contou que tinha uma filha que morava no Estado do Kansas. Perguntou se aquilo lá embaixo era o Kansas. Não era. Mesmo se ela pudesse distinguir sua filha da paisagem, não conseguiria vê-la. Depois, a senhora me perguntou se eu sabia por que as áreas cultivadas que víamos do alto eram redondas. Teria alguma coisa a ver com seres extraterrestres? Respondi que se devia ao método de irrigação. Entusiasmado com meu próprio desempenho nas áreas de geografia e técnica agrícola, esperei pela sua próxima pergunta e por mais uma oportunidade para impressioná-la. Infelizmente, não pude responder à pergunta seguinte. Ela tinha me visto entrar no avião com um grupo e perguntou quem éramos nós e o que estávamos fazendo naquele avião. Mesmo que conseguisse explicar que éramos jornalistas brasileiros a caminho da Califórnia para cobrir a Copa do Mundo de futebol, eu não saberia explicar como um país tão cheio de problemas como o nosso podia mandar tanta gente cobrir um evento que ela nem sabia que estava acontecendo na sua terra. Mudei de assunto.

Antes de sairmos do Brasil, eu tinha escrito algumas crônicas sobre o que nos esperava nos Estados Unidos. Escrevi, por exemplo, que o “breakfast” explicava os americanos. Que os americanos eram como eram porque não quebram o jejum, simplesmente, ao acordar. Estraçalham o jejum. Todas as conquistas americanas se deviam ao fato da sua civilização ser a primeira na história a conseguir comer ovos, bacon e panquecas com melado de manhã. Os rifles de repetição tinham ajudado, mas os verdadeiros conquistadores do oeste americano eram os grandes breakfasts. O lema do país, escrevi, poderia muito bem ser “Caloria é destino”.

Mas a nossa chegada na Califórnia coincidiria com uma lição bem mais séria sobre a excepcionalidade americana. Se pouca gente no país sabia que um campeonato daquele estranho esporte chamado “soccer” iria começar dali a dias, como a minha companheira do avião, o fato tornou-se ainda mais insignificante em contraste com a grande notícia do momento: a espetacular perseguição policial do astro do futebol americano e do cinema O.J. Simpson, suspeito de matar sua ex-mulher e o amante. Quando descemos em San José, a televisão mostrava Simpson fugindo em alta velocidade pelas ruas de Los Angeles num utilitário Ford, perseguido pela polícia e sendo aplaudido pelos negros por onde passava. Quem se interessaria por Copa do Mundo com um filme daqueles se desenrolando em tempo real?

Mas nós estávamos lá para cobrir a Copa. A maioria, ocupada em instalar o equipamento para a cobertura e fazer um reconhecimento do local, não se deu conta do que estava acontecendo com a perseguição e a eventual captura de O.J. Simpson – certamente a pessoa mais famosa a ser acusada de um assassinato no mundo desde que levantaram a hipótese de que Jack, o Estripador poderia ser um membro da família real inglesa. Simpson era um herói para os negros, mas não era necessariamente um herói do ressentimento racial. Casara com uma loira e transitava no mundo das celebridades brancas de Hollywood com naturalidade. Mas quando o utilitário Ford com Simpson dentro rodou pelas freeways de Los Angeles perseguido pela polícia, os negros no caminho vibravam à sua passagem e o incentivavam como se ele ainda estivesse num campo de futebol. Tudo, inclusive a tentativa de fuga, indicava que Simpson era culpado, mas o mais importante era que ali estava um afro-americano fazendo a polícia dos brancos correr atrás dele.

O.J. Simpson acabou sendo absolvido, mas pouca gente acredita que ele era inocente dos assassinatos. Talvez tenha matado a ex-mulher e o namorado dela levado pela certeza de que sua celebridade de certa maneira o protegeria e o eximiria de suspeita. A celebridade tornou-se um valor independente nos Estados Unidos, o centro do seu próprio universo moral. Seu valor é definido pela cotação no mercado. Nada é tão rentável nos Estados Unidos quanto a celebridade, e tanto faz a celebridade se dever à invenção de uma nova vacina ou à castração de um marido infiel. Fizeram uma lei que proíbe as pessoas de ganhar dinheiro explorando o próprio crime em livros (“Como desmembrei mamãe”) e reportagens, mas nada impede que outras pessoas envolvidas lucrem com sua proximidade ao crime. Todos os participantes do julgamento de Simpson tornaram-se celebridades, mesmo que por pouco tempo. A promotora chegou a dar palpite sobre quem deveria interpretá-la quando fizessem o filme. E Simpson, o homem que realizara, como atleta e ator, o desejo de tantos com tanta facilidade que podia se imaginar a salvo de qualquer represália, deve ter se sentido um pouco como o Gatsby de Scott Fitzgerald quando descobriu que a promessa americana de um continente aberto para os melhores sonhos de um homem, sem obstáculos de classe ou preconceito, era uma armadilha. A celebridade lhe garantiu uma defesa de primeira classe e a absolvição, mas a celebridade não o suspendeu acima do bem e do mal. E embora ele pensasse que tivesse atravessado a fenda que separa americanos de afro-americanos desde sempre, a celebridade não impediu que seu caso se transformasse, no fim, em negros contra brancos. Como sempre.

Minha companheira do avião, para se redimir de conhecer tão pouco o Brasil, disse que gostava muito do Julio Iglesias.