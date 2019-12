CCXP19: Dicas para a quinta-feira, 5

A CCXP 2019 começa nesta quinta-feira, 5, e a equipe do Caderno 2 separou dicas da programação do dia. Entre eventos de quadrinhos, cinema, televisão, literatura e exposições de artes originais, a CCXP 2019 já tem todos os ingressos esgotados e vai até o domingo, 8, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

Entre as maiores atrações desta quinta, 5, estão Margot Robbie (com o elenco de Aves da Rapina), Laerte (no Artists' Alley e também em uma masterclass ao lado do quadrinista Rafael Coutinho) e o artista escocês Iain Glen, de Game of Thrones, Downton Abbey e da nova série Titãs, em que interpreta Bruce Wayne, o Batman.

Veja algumas dicas desta quinta, 5/12:

Margot Robbie

A atriz conhecida no mundo geek pela sua Arlequina de Esquadrão Suicida (e indicada ao Oscar por sua atuação em Eu, Tonya, de 2017) vem pela primeira vez ao Brasil para apresentar na CCXP 2019 novidades sobre Aves de Rapina, o novo filme da DC com previsão de estreia em fevereiro de 2020. É possível, e até provável, que o painel desta quinta-feira exiba aos fãs alguma cena inédita do filme. Além de Robbie, estarão presentes as atrizes Jurnee Smollet-Bell, Ella Jay Basco, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez e a diretora chinesa-americana Cathy Yan, em sua primeira grande produção de Hollywood.

20h - (Auditório Cinemark XD) Aves de Rapina. Painel com Margot Robbie, Jurnee Smollet-Bell, Ella Jay Basco, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez e Cathy Yan.

Laerte

Uma das artistas mais importantes dos quadrinhos brasileiros, Laerte estará todos os dias da CCXP 2019 no Artists' Alley, o espaço de quadrinistas e artistas visuais no centro do festival. Nesta quinta-feira, 5, ela participa de uma masterclass ao lado do também quadrinista Rafael Coutinho (seu filho), para falar de como a política se relaciona com a nona arte.

15h30 (Auditório Prime). Masterclass - Quadrinhos e Política por Laerte e Rafael Coutinho.

No Artists' Alley: Mesas F34-35

Iain Glen

Iain Glen já enfrentou zumbis como o Dr. Isaacs nos filmes de Resident Evil e também nas terras além da Muralha em Game of Thrones, como o Sor Jorah Mormont (a cena de seu personagem sendo curado da doença de pele, escamagris, é uma das mais arrepiantes das temporadas finais da série). O ator escocês vai viver uma versão mais velha de Bruce Wayne em Titãs, a série da DC produzida pela Netflix com previsão para o ano que vem. Com uma carreira versátil, Glen já venceu o Urso de Prata de melhor ator no Festival de Berlim, pelo filme Uma Sombra No Escuro (1990). Além do painel às 18h30, o ator participará de sessões de fotos e autógrafos (R$ 250 e R$ 200, respectivamente) nos dias 5 e 6. É necessário agendamento no site da CCXP 2019.

18h30 (Auditório Cinemark XD). Sor Batman: Iain Glen.

Sessões de autógrafos: Quinta e sexta-feira, 5 e 6 de dezembro.

Chorão

Um painel no Auditório Prime vai reunir o diretor do documentário Chorão, O Marginal Alado, Felipe Novaes, o produtor e roteirista Hugo Prata, Sarah Oliveira e João Gordo para um bate-papo sobre o vocalista do Charlie Brown Jr. Serão exibidos vídeos do longa-metragem com entrevistas de familiares, amigos, parceiros de banda, do skate e figuras influentes do mercado fonográfico. O filme foi premiado como o melhor documentário pelo público da 43.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

18h - (Auditório Prime) O2 PLAY: 'Chorão - Marginal Alado'. Com Edgard Piccoli (mediador), João Gordo, Sarah Oliveira, Hugo Prata e Felipe Novaes.