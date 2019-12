CCXP 2019: veja os principais spoilers divulgados na Comic Con

Após quatro dias de casa lotada, a CCXP 2019 encerrou oficialmente as atividades desta edição no último domingo, 8. Se perdeu na maratona de painéis? Não tem problema! Fique por dentro dos principais acontecimentos da Comic Con com o resumo do Estado e vote ao final no seu spoiler favorito.

Quem deu início aos quatros dias de pura diversão foi Margot Robbie, de Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa. Com sua trupe poderosa (formada pela diretora Cathy Yan e toda a sua gangue), elas exibiram um trailer explicando o que levou Arlequina a terminar o romance com o Coringa.

Já o painel de Mulher Maravilha 1984, com Gal Gadot e Patty Jenkins, liberou uma série de spoilers, entre eles, o fato do filme ser uma trilogia e a questão de Diana não portar nenhum tipo de arma neste longa (nem mesmo o escudo), para evitar uma possível incitação à violência. No time das super-heroínas também está a Viúva Negra, que mostrou cenas inéditas do novo longa durante o painel da Marvel com Kevin Feige.

Já a Netflix trouxe algumas novidades preocupantes para alguns de seus fãs sobre a La Casa de Papel. Além de revelar a data de estreia da próxima temporada, a atriz Alba Flores, que dá vida a Nairobi, disse que a sua personagem "vai sofrer" e que os roteiristas estão indo "contra as expectativas" de todos.

E quem apareceu de surpresa no evento foi Henry Cavill, que está atualmente na série The Witcher. Ao lado da diretora, eles exibiram alguns vídeos impactantes sobre o que está por vir no show. His Dark Materials, da HBO, também não ficou para trás e revelou que seus personagens irão passar por grandes apuros na segunda temporada.

Já Star Wars, possivelmente um dos painéis mais emocionantes do evento, trouxe as despedidas de J.J. Abrams, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac do universo intergalático da saga, com um trecho inédito que apresentou - nunca antes vistos - stormtroopers voadores.

Maurício de Sousa também deu detalhes exclusivos do novo filme da Turma da Mônica, enquanto Ryan Reynolds exibiu o trailer inédito do longa Free Guy.

Depois desse breve resumo, chegou a hora do Estado ouvir os geeks de todo o País em busca da seguinte resposta: quem deu o 'maior spoiler' desta edição da CCXP? Vote agora no seu favorito na enquete logo abaixo!