CCXP 2019: Programação, painéis, horários, como chegar, o que levar

A CCXP 2019 começa nesta quinta-feira, 5, no São Paulo Expo, zona sul da capital paulista. Segundo a assessoria de comunicação, todos os ingressos já estão esgotados.

Mas quem garantiu a entrada vai poder conferir uma série de ativações, painéis, lojas, shows de música e as milhares de atrações que a CCXP prepara todos os anos. São esperados cerca de 280 mil visitantes durante os 4 dias do evento.

A CCXP ocorre de 5 a 8 de dezembro de 2019. A feira da cultura pop fica aberta nos seguintes horários: quinta-feira e sexta-feira, das 12h às 21h. Sábado, das 11h às 21h. Domingo, das 11h às 20h. Veja abaixo programação e outras dicas para o evento.

Veja a programação completa dos painéis da CCXP 2019:

QUINTA-FEIRA, 5

AUDITÓRIO ULTRA

15h30 - O que vem por aí com os malucos da Stout Club

16h30 - Astros dos quadrinhos: Frank Quitely

17h30 - Iron Studios 2020

AUDITÓRIO PRIME

14h00 - MASTERCLASS - Aguada com Rafael Albuquerque

15h30 - MASTERCLASS - Quadrinhos e Política por Laerte e Rafael Coutinho

17h00 - Astros dos quadrinhos: André Dahmer

18h00 - O2: Chorão - Marginal Alado

19h00 - Shang-Chi, Valquíria e Blade: O futuro da representatividade na cultura pop

CREATORS STAGE BY TRIGG

14h00 - Abertura Creators Stage by Trigg - Ilusionistas com apresentadores

14h45 - Pontifexx, Zeeba E Le Dib apresentam Feelings - Talk show

17h00 - Desfile Cosplay

18h00 - UTC Live - Ultimate Trocadilho Championship

19h00 - “O que os heróis da Marvel e DC têm em comum?" Os segredos das cenas de ação de Hollywood com Bobby Holland e Duda Nagle

20h00 - Show - Far From Alaska

AUDITÓRIO CINEMARK XD

12h30 - Castelo Rá-Tim-Bum: Cao Hamburger e os 25 anos da série

14h - Rei Leão: Dando vida à savana

15h - Homem-Aranha: Desbravando o Aranhaverso

16h - Entendendo o Terror Japonês - Com Takashi Shimizu

O mestre japonês do terror, Takashi Shimizu, cruza o planeta para assombrar os pesadelos dos fãs na CCXP 19 com histórias sobre O Grito e seus outros projetos.

17h - Riot Games

18h - Sor Batman: Iain Glen

Painel com o ator de Game of Thrones, Titans, Resident Evil.

19h - Batman - 80 Anos

Com os quadrinistas Neal Adams, Frank Quitely, Joëlle Jones, Eduardo Risso, Mikel Janín, Rafael Grampá e Rafael Albuquerque

20h - Warner Bros. - Aves de Rapina

Com Margot Robbie, Jurnee Smollet-Bell, Ella Jay Basco, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Cathy Yan, Mari Moon (Moderadora)

SEXTA-FEIRA, 6

AUDITÓRIO ULTRA

13h30 - Panini Comics - O que vem por aí

14h30 - Tormenta 20 Anos

15h30 - Talentosa pra diabo! Lesley-Ann Brandt

16h30 - The Walking Dead - O Início

17h30 - Mestres dos quadrinhos: Neal Adams

18h30 - Riot apresenta... True Damage

19h30 - Dungeons & Dragons: RPG ao vivo

AUDITÓRIO PRIME

13h - MASTERCLASS - Design de personagens com Mike Deodato Jr.

14h30 - MASTERCLASS - Desenhando o Morcego com Mikel Janín

16h - 25 anos da Herói

17h - HBO - Todxs Nós

18h - Making of: O Pôster oficial da CCXP19

19h - Novidades da Social Comics

20h - Tudo sobre Webtoon

CREATORS STAGE BY TRIGG

14h - Banda Leela

14h25 - Operação Cinema - Desafio dos Filmes com Emojis

15h20 - Otaviano Costa - transição da TV para o digital

16h - Cueio Live Show Com Gato Galáctico

17h - Tropkillaz - Pela união dos seus poderes, eu sou a cultura pop!

18h - Desfile Cosplay

20h - Show - Fresno

AUDITÓRIO CINEMARK XD

11h - Playmobil: O Filme - pré-estreia exclusiva

13h - A criação de Playmobil - O Filme

15h30 - Lana Parrilla: Era Uma Vez uma Rainha

16h30 - MSPVERSO - As novidades da MSP pra 2020

17h30 - Cartoon Network - Trem Infinito

O novo sucesso do Cartoon Network, a série Trem Infinito, desembarca na estação central da CCXP. A bordo desse trem, o criador Owen Dennis discute as mensagens, a aventura e os personagens da animação.

18h30 - Amazon Prime Video

Painel com o elenco das séries Star Trek, The Expanse e The Boys, todas da Amazon Prime Video.

SÁBADO, 6

AUDITÓRIO ULTRA

12h - Entrevistaço: Mauricio de Sousa

14h - WOW: Criando mundos na Blizzard

15h - Grande Almanaque dos Super-Heróis Brasileiros - Chiaroscuro Studios

16h - Transmissão Fantasma com Takashi Shimizu

18h - Batman 80 anos - A Celebração

19h30 - Dungeons & Dragons: RPG ao vivo

AUDITÓRIO PRIME

12h - MASTERCLASS - Roteiro & Arte Joëlle Jones

13h30 - MASTERCLASS - Narrativa gráfica Eduardo Risso

15h - D&D e as novidades da Galápagos Jogos

16h - Pasquim 50 anos

17h - Bifrost: O arco-íris na cultura pop

18h - Bruttal - Gibis com soco na cara

19h - Cartoon Network apresenta: AnyMalu

20h - Tudo sobre Webtoon

CREATORS STAGE BY TRIGG

14h30 - Pipocando e Nerdstones - conteúdo e música

15h30 - Change The Game - Mulheres mudando o jogo

16h30 - Ilha de Barbados Convida

19h - Desfile Cosplay

20h15 - Show - Supercombo

AUDITÓRIO CINEMARK XD

10h - Frozen 2 - Pré-estreia especial

12h - Frozen 2 - De volta a Arendelle

12h30 - Pixar - Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

13h30 - Disney Parks - Star Wars: Galaxy's Edge

14h15 - Um Espião Animal

15h - Free Guy - Assumindo o Controle

Com Ryan Reynolds, Joe Kerry, Shawn Levy.

16h - Marvel Studios

Com Kevin Feige.

17h - Star Wars

Daisy Ridley, J.J. Abrams, John Boyega, Oscar Isaac, Kathleen Kennedy, Érico Borgo (moderador)

DOMINGO, 8

AUDITÓRIO ULTRA

11h30 - Furiosas: Mulheres que chutam bundas

12h30 - Os mundos de Laerte

13h30 - Hora de Morfar com David Yost

14h30 - Espadachim de Carvão - A Série Animada - Preview Especial com Split Studio

15h30 - O making of do novo episódio de O Cavaleiro das Trevas

16h30 - Fábio Moon e Gabriel Bá - Quadrinhos em Dose Dupla

17h30 - Marvel Comics

18h30 - Dungeons & Dragons: RPG ao vivo

AUDITÓRIO PRIME

12h - MASTERCLASS - Capas com Tim Bradstreet

13h30 - MASTERCLASS - Aquarela com Mike McKone

15h - Design Geek - Criando para o Omelete e CCXP

16h - Gaulês e The Enemy apresentam: 20 anos de Counter-Strike

17h - Não mete política no meu quadrinho

18h - Mangá BR

19h - O que aconteceu com o nerd que estava aqui?

CREATORS STAGE BY TRIGG

13h30 - Banda Leela

14h - Efeitos Visuais na TV aberta - O mundo geek de "As Aventuras de Poliana"

16h45 - Dublaralho - Affonso Solano e Gaveta

17h45 - Concurso Cosplay - Final

19h - Show - Scalene

AUDITÓRIO CINEMARK XD

11h - Batman 80 anos - The Dark Knight Returns: The Golden Child

Com Frank Miller, Rafael Grampá, Érico Borgo (moderador), Silenn Thomas, Justin Townsend.

12h - Netflix

Com Ryan Reynolds, Michael Bay, Rodrigo de la Serna, Esther Acebo, Pedro Alonso, Alba Flores, Darko Peric.

15h - HBO

Com Dafne Keen, Ruth Wilson, Clarke Peters (His Dark Materials).

16h30 - Warner Bros. 2020

As novidades da Warner Bros. para 2020 em um painel repleto de conteúdo inédito.

17h30 - Warner Bros. apresenta: Mulher-Maravilha 1984

Com Gal Gadot, Patty Jenkins.

********

Como chegar na CCXP 2019:

De Metrô e ônibus:

Durante o evento, a CCXP terá ônibus gratuitos fazendo o trajeto Estação Jabaquara (Linha Azul do Metrô) - São Paulo Expo, das 7h às 23h. Haverá van acessível (PCD).

De carro:

Há um estacionamento no São Paulo Expo. O custo é de R$ 50 por 12 horas para carros comuns.

De bicicleta:

São 430 vagas para bicicletas e acesso gratuito para os visitantes. É necessário levar cadeado.

********

O que NÃO pode levar para a CCXP 2019:

embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

latas;

capacetes;

armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes, etc); (

cadeiras/banquinhos;

objetos pontiagudos;

objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha);

fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

bebidas alcoólicas;

substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

skate, bicicleta ou qualquer tipo de veiculo motorizado ou não;

isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

bomba de ar manual ou elétrica.

********

Onde retirar o ingressos da CCXP 2019:

Para quem selecionou a opção "retirada no evento", seguem os dias e horários para retirar o seu pedido no local da CCXP (São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5.

Edifício garagem - Térreo

1/12/2019 a 3/12/2019 das 09h às 20h

4/12/2019 a 7/12/2019 das 07h às 21h

8/12/2019, das 07h às 20h

É necessário levar o número do pedido e documento com foto. Caso a retirada seja feita por outra pessoa, é obrigatório apresentar o documento de identificação com foto do titular da credencial (original ou cópia).

********

A CCXP 2019 tem Wifi gratuito?

Sim, segundo o site oficial.

Como se conectar ao Oi WiFi:

Acesse a rede Oi WiFi. Abra o navegador e aguarde a tela de login. Se precisar, entre em qualquer site para que a página de login apareça. Escolha entrar pelas suas redes sociais ou faça um novo cadastro. Concluindo o login, clique em “Navegar”. Pronto. Você estará conectado ao Oi WiFi.

********

CCXP19

Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)

Ingressos: Esgotados

Horários: Quinta-feira e Sexta-feira, das 12h às 21h. Sábado, das 11h às 21h. Domingo, das 11h às 20h.