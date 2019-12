CCXP 2019: Margot Robbie apresenta novos detalhes de ‘Aves de Rapina’

As cenas iniciais de Aves de Rapina, a nova aventura da DC, nos cinemas em fevereiro de 2020: uma Arlequina deprimida pós-término de relacionamento com o Coringa entra em processo de recuperação. Que no seu caso não se resume a horas de televisão e enormes potes de sorvete, mas também à adoção de uma hiena de tamanho adulto - apelidada Bruce, “por causa daquele gostosão do Wayne”.

As imagens inéditas e exclusivas foram exibidas no painel da Warner na CCXP 2019 na noite desta quinta-feira, 5, no São Paulo Expo. O evento teve a presença da protagonista e produtora do filme, Margot Robbie, da diretora Cathy Yan (na sua primeira grande produção de Hollywood) e das outras “aves”: Jurnee Smollet-Bell, Ella Jay Basco, Mary Elizabeth Winstead e Rosie Perez.

No painel, Robbie comentou o caráter feminista do filme e falou: “o feminismo não é apenas para as mulheres, os caras também devem entrar nessa”.

A atriz e produtora também adiantou que o grupo é formado por amigas incomuns, mas que acabam se tornando próximas por uma série de situações em Gotham City. Todas possuem um estilo de arte marcial diferente, e a única que possui um super-poder é a Canário Negro (Smollet-Bell), a de cantar em uma frequência extraordinária.

Robbie já está filmando a personagem novamente na continuação de Esquadrão Suicida.

A CCXP 2019 continua até domingo, 8, e ainda deve gerar muitos comentários com participações como a de Kevin Feige, o chefe da Marvel, e a de Patty Jenkins e Gal Gadot, falando sobre Mulher Maravilha 1984. Todos os ingressos já estão esgotados.