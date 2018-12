CCXP 2018: saiba tudo sobre o maior festival de cultura pop e geek

A CCXP é o maior festival de cultura pop e geek do mundo. Criada no Brasil em 2014, com inspiração na pioneira San Diego Comic-Con, nos Estados Unidos, são quatro dias de painéis e bate-papos com grandes astros de séries, filmes, TV, games, anime, RPG e música, além de quadrinistas, produtores e criadores de conteúdo. Só no ano passado, o evento recebeu 227 mil pessoas.

Na programação da Comic Con Experience, estúdios e franquias reconhecidos mundialmente, como Disney, Netflix, Fox, Sony e Warner apresentam seus próprios painéis com a presença de personalidades do mundo da cultura pop e geek. Atores como Will Smith, Alicia Vilkander e Jason Momoa já passaram pela CCXP ao longo dos quatro anos de existência.

Neste ano, a Comic Con 2018 terá entre os seus convidados as atrizes Maisie Williams e Sophie Turner, que interpretam, respectivamente, Arya Stark e Sansa Stark na série Game of Thrones.

Spoiler Night

Na quarta-feira, 5, um dia antes do início da CCXP, o evento organiza a Spoiler Night, uma noite exclusiva para mostrar tudo o que acontecerá no festival. Mas não há vendas de ingressos para essa atração. Quem comprou as categorias Epic, Full e Unlock, têm direito a participar, além de convidados da organização.

Artistas na Comic Con

Para os fãs, o evento é uma oportunidade de ver de perto os seus ídolos do mundo pop e geek. Apesar de começar apenas às 11h, na quinta e na sexta-feira, e às 12h, no sábado e no domingo, para conseguir acessar os painéis de grandes artistas, quem vai à Comic Con costuma chegar no começo da manhã para conseguir pegar a senha de acesso.

Alguns atores e atrizes participam ainda de sessões de fotos e autógrafos com os fãs, mas, para conseguir chegar tão perto do ídolo, é preciso comprar, além do ingresso de acesso ao evento, um voucher.

Os fãs ainda têm uma última chance de ver os artistas de perto ao conseguir um lugar no Red Carpet. Todos os convidados que estarão nos painéis passam pelo tapete vermelho antes de entrarem no auditório. É preciso ficar atento e disputar um lugar perto das grades.

Artists’ Alley

A CCXP possui um espaço dedicado aos criadores de sagas pop e geek. Só este ano serão 540 artistas da área que passarão pelo local, como ilustradores, roteiristas, coloristas e artistas gráficos. Nomes como Rebecca Sugar, a criadora da animação Steven Universo do Cartoon Network, e Mike Deodato Jr., quadrinista que já trabalhou em HQs como Mulher Maravilha e Avengers, participarão de bate-papos na Comic Con 2018.

Além de responderem perguntas dos fãs, os artistas também costumam distribuir autógrafos e venderem suas obras.

Cosplay

A arte do Cosplay também é uma das atrações de maior destaque na CCXP. O hobby é uma homenagem dos fãs que se fantasiam de seus personagens fictícios. Além das roupas iguais às dos ídolos, os cosplayers também interpretam a personalidade deles, incorporando trejeitos e falas.

Na Comic Con Experience existem desfiles e até um concurso para premiar os melhores cosplayers do país. Os interessados se inscrevem previamente no site do festival e precisam enviar um vídeo com uma performance relacionada ao personagem escolhido. A seleção passa por uma votação online e, depois, os vencedores são elegidos por um júri durante o festival. Na edição deste ano, um dos jurados será Irina Meier, uma das cosplayers mais famosas do mundo, conhecida por se vestir de personagens como a Arlequina, da DC Comics.

Para ajudar os cosplayers a se vestir e se maquiar, a organização também disponibiliza o Camarim Cosplay, um espaço com espelhos, armários e maquiadores.

Itens colecionáveis

Quem for à Comic Con 2018 também poderá comprar produtos relacionados a seus personagens favoritos. Livros, quadrinhos e bonecos colecionáveis são vendidos no festival, incluindo edições exclusivas do evento.

Pré-estreia de filmes

O festival também apresenta pré-estreias exclusivas de filmes para os participantes. Na Comic Con 2018, a Warner irá exibir uma sessão de Aquaman, na sexta-feira, 7. Já no domingo, 9, será a pré-estreia de Creed II, novo longa também da produtora.

A Disney também realizará a sua pré-estreia, com o filme WiFi Ralph, sequência da animação Detona Ralph, no sábado, 8, às 10h30. Por serem muito concorridos, também é preciso chegar cedo para garantir um lugar nos auditórios.

Ingressos para a CCXP

Para ter acesso ao festival, é preciso comprar um ingresso, que pode custar de R$89,99 a R$7.499,99 a depender do dia e da modalidade escolhidos. Nesta quarta, 5, ainda há ingressos que custam entre R$109,99 a R$379,98 disponíveis.

Além dos beneficiados pela Lei da Meia Entrada, como estudantes, aposentados, idosos, professores da rede municipal e estadual de São Paulo e portadores de necessidades especiais, também têm direito a pagar mais barato quem optar por doar um livro - em bom estado de conservação - ao evento.

O ingresso dá acesso a toda a estrutura do evento, incluindo painéis, Artists’ Alley, Red Carpet, interação com quadrinistas, fotos com personagens de tamanho real, entrada nos auditórios e no Camarim Cosplay.

Os tickets mais caros, divididos entre as categorias Epic, Full e Unlock possuem outros benefícios. O Unlock possui café da manhã e almoço inclusos; o Full dá direito a fotos e autógrafos com quatro artistas convidados; já os compradores do Epic ganham brindes exclusivos.

Comic Con 2018

Quando: de 6 a 9 de dezembro de 2018

Quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7: 12h às 21h

Sábado, 8, e domingo, 9: 11h às 20h

Onde: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Antigo Imigrantes Exhibition & Convention Center) – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5.

Ingressos: Quinta-feira, 6: R$109,99 (meia entrada/ingresso social) e R$219,98 (inteira)

Sexta-feira, 7: R$139,99 (meia entrada/ingresso social) e R$279,98 (inteira)

Sábado: Esgotado

Domingo: 189,99 (meia entrada/ingresso social) e R$379,98 (inteira)

https://ingressos.ccxp.com.br/