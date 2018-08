CCBB oferece transporte gratuito até a Bienal Uma semana depois da abertura da Bienal, o Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo traz à cidade a mais ampla exposição com obras do artista catalão Antoni Tápies, um importante nome da arte contemporânea. A mostra, que abre para convidados no sábado e para o público no domingo, traz uma seleção expressiva dos últimos trinta anos da produção do artista, considerado um dos mais revolucionários do século 20, autor de pinturas fortes e expressivas. Para quem quiser emendar os programas culturais, o CCBB vai colocar à disposição de seus visitantes dois microônibus que farão o trajeto de ida e volta até a Bienal, gratuitamente, a partir deste sábado, às 15 horas. O serviço, que será oferecido até o final do evento, em 19 de dezembro, será feito por ônibus com capacidade para 25 pessoas e equipados com ar condicionado, que vão circular de terça-feira a domingo, das 10 às 20 horas (em 2 de outubro, os ônibus vão circular a partir das 15 horas). Os pontos de partida ficam, na Bienal, em frente à entrada próxima ao MAM, no Parque do Ibirapuera, e, no CCBB, em frente ao Othon Hotel. Exposição Antonie Tàpies - Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Álvares Penteado, 112, Centro, São Paulo. Telefones: (11) 3113-3651 ou 3113-3652. Abertura para convidados sábado. Até 9 de janeiro, das 10 às 21 horas. Visite o site do CCBB. Estacionamento conveniado: Rua da Consolação, 228. R$ 7,00 por período de 3 horas e R$ 1,00 por hora adicional. 26.ª Bienal de São Paulo - Av. Pedro Álares Cabral, s.n.º, portão 3, Ibirapuera, tel: 11 - 5574-5922. Horário: das 9h às 22h (sextas, sábados, domingos e feriados, até 23h). O local possui cadeiras de rodas disponíveis, livraria, loja, telefone público e lanchonete. Não será permitido ingresso com máquinas fotográficas e filmadoras. Até 19/12. Entrada franca.