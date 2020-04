Caverna.Club: Will e Samuca vibram na web

Nascimento e morte passam por nós o tempo todo e este abril não poderia ser diferente. E não só pela presença do anjo exterminador que ora circunda os viventes, e sim pelo que abril tem de eterno. Nascimento e morte em abril guardam duas das pedras fundadoras do teatro mundial: Samuel Beckett, nascido em uma sexta-feira 13, e o impávido colosso Will Shakespeare, que cantou para subir num 23 de abril - alguns registros apontam que poderia ter nascido no mesmo dia. Seria a piada final da vida do bardo. Ambos estão mais vivos do que nunca. Morto estou eu. E para provar que Will e Samuca seguem os desígnios da arte como poucos hoje é dia de rastrear seus caminhos.

ESTÁ FRIO, PAPAI

Conto de Inverno foi escrita quando Will estava com cerca de 40 anos. Morreu aos 52. E agora os ingleses Declan Donnellan and Nick Ormerod, da companhia internacional Cheek by Jowl, decidem levar à web a montagem que esteve em cartaz no Barbican, em Londres. Não espere ver algo clássico, pelo contrário. Donnellan e Ormerod são mestres em processar conteúdos e mandá-los de volta com, digamos, frescor. Potente, sempre potente.

AS MINAS EM HAMLET

Duas montagens sobre o tresloucado príncipe da Dinamarca jazem na web com atrizes nas peles das principais personagens. A versão do The Globe de Hamlet, de 2018, tem Michelle Terry na pele de Hamlet - assim como Horácio e Laertes, também interpretados por moças.

O PRÍNCIPE DE BROOK

Também está disponível gratuitamente o Hamlet dirigido por Peter Brook em 2000. Versão adaptada, claro, com pouco mais de 2 horas de duração.

Aliás, para os fãs do diretor do Théâtre des Bouffes du Nord, de Paris, há também a versão integral, com cinco horas de duração, de O Mahabharata. Parece muito tempo? Não para os mais de 400 mil espectadores que assistiram à peça na internet.

SAMUCA RIDES AGAIN

Nova versão para a boca de Not I, peça de Samuel Beckett cujas primeiras versões tiveram Jessica Tandy e Billie Whitelaw. Agora é a vez de Neil Jordan dirigir Julianne Moore.

Beckett on Film: NOT I (Dir. Neil Jordan, 2000) from CAJ on Vimeo.

3 dicas da atriz e dramaturga Luisa Micheletti

1. Plataforma Mubi

É paga mas tem ótimos filmes de arte.

2. Elza Soares

Show no Sesc.

3. Roteiraria

Cursos incríveis de roteiro para cinema e séries.