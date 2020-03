Caverna.club: Verissimo, solidão e web

Luis Fernando Verissimo não é bolinho. Escreveu Solidão, a crônica que melhor define um ser humano apartado do mundo. John Smith participa de um experimento da Nasa para testar como um mortal reage em completo isolamento por longo período. Um mês depois o sujeito começa a variar. Claro, não existia internet à época e o miserável tinha como única diversão jogar partidas de xadrez contra o computador. A coisa ia bem até Smith achar que a máquina estava roubando no jogo. Não chegaremos a este ponto, Smith, a internet está aí para provar. De sua caverna você verá o mundo, irmão, o que quer que isso signifique.

UBU É OURO PURO

Se dependesse do poeta norte-americano Kenneth Goldsmith a quarentena poderia durar anos, com o perdão da má palavra. Mas não é por mal. Uma de suas criações mais incríveis não é um poema e, sim, um site. Tem o sugestivo nome de UbuWeb e foi criado nos primórdios da internet, anos 90. É feio que dói mas, ao mesmo tempo, é seu charme. O volume de conteúdo é abissal e a variedade, impressionante. Ali é possível assistir a vídeos curtos com as micagens do artista visual Salvador Dalí e seu proverbial egocentrismo. Há mais de 30 peças curtas de Samuel Beckett e trechos de leituras feitas pelo próprio – e olha que Samuca era parada dura para se abrir ao mundo. A seção de dança vai de Pina Bausch a grupos que não se vê mais por aqui, como o canadense La La La Human Steps.

ubu.com

REINVENTAR A NAÇÃO

Intelectual de mão cheia, de fala clara e direta, o antropólogo e poeta baiano Antonio Risério transpira lucidez e informação de qualidade na palestra que proferiu na Academia Brasileira de Letras no início do mês. O tema da conferência era Em Busca da Nação Perdida e Risério faz, ao lado do escritor Antonio Torres, organizador dos seminários, e da acadêmica Ana Maria Machado, um passeio pela história do Brasil de dar gosto. São 50 minutos de alegria pura e, claro, angústia absoluta.

youtu.be/d0Ibl5B42dQ

CURTA OS CURTAS

Imagine mais de 1.300 curtas prontinhos para assistir. Em alguns casos, há também os roteiros dos filmes para serem baixados e você ler. O Porta-Curtas é, há mais de 10 anos, a principal referência na web em audiovisual. Uma dica: A Sauna, de Marco Abujamra, é o curta mais visto, com mais de 1,2 milhão de espectadores.

portacurtas.org.br

3 dicas de William Pereira, diretor de teatro e óperas

1. Pulcinela e Arlecchino

Óperas no Teatro S. Pedro.

youtu.be/-71rH_-8gwY

2. Filarmônica de Berlim

Concertos grátis.

berliner-philharmoniker.de

3. Scalla de Milão

Transmissão digital diária. teatroallascala.org