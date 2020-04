Caverna.Club: Portuguesas de costa a costa

Cinco minutos podem trazer uma felicidade imensa ao vivente, ainda mais agora, assim, como poderia dizer, nessas condições. E são nossas portuguesas queridas que alinham a emoção e a recolocam no lugar certo: o coração dilacerado. O nome da moça é Marta Pereira da Costa, guitarrista de fado que tem viajado o mundo a divulgar a música imortalizada por Amália Rodrigues. Até poucos dias atrás o show no Lincoln Center, de Washington, estava na íntegra, mas deu lugar a outros – aliás, muitos deles imperdíveis. Marta é considerada a única guitarrista de fado portuguesa conhecida da massa.

ALINHE A ROTA

O show de Marta no Lincoln Center faz parte da série Lincoln Center At Home, disponibilizada gratuitamente na plataforma digital no YouTube e pode ser vista acessando, na busca, #LincolnCenterAtHome. Note que todas as instituições que abriram seus conteúdos fazem rodízios dos shows existentes nas plataformas, portanto é possível que de uma semana para a outra as atrações sejam alteradas. Mas nunca a viagem será perdida.

OH, MR. KENNEDY

Washington está com tudo. Também no site do Kennedy Center, a seção Digital Stage traz a guitarrista lusa em sua apresentação de março do ano passado. Marta nada de costas. O show está na íntegra, com uma hora de duração. E ela sempre acompanhada de seu quarteto. Colírio puro.

CHICO LUSO

É possível assistir até amanhã, dia 1.º, na plataforma Vimeo, ao filme Meu Caro Amigo Chico, da cineasta portuguesa Joana Barra Vaz, de 2012. Bem, filme é uma redução covarde e injusta para o que realmente é a fita, como ela define: um documentário musical em forma de carta, em resposta à música Tanto Mar, lançada por Chico Buarque em 1975. Joana perfila o próprio Chico e também alguns talentos da música portuguesa como Sergio Godinho, JP Simões, Bernardo Barata, Nuno Prata, Real Combo Lisbonense, além do escritor angolano José Eduardo Agualusa. Delicado e revelador, o documentário traz a reboque uma radiografia da geração que emergiu após o fim da ditadura salazarista com a Revolução dos Cravos, que sábado passado completou 46 anos.

MEU CARO AMIGO CHICO (2012) from Meu Caro Amigo Chico on Vimeo.

Três dicas de Gabriela Mellão, dramaturga e diretora

1. Círculo Vasone

Filmes de arte.

2. Pina Bausch

Palermo Palermo, peça em formato cinematográfico.

3. Poetry Foundation

Uma poesia por dia.