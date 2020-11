Caverna.club: Palcos para matar fascistas

Uma família incomum, como cada uma a seu modo, com suas peculiaridades e vícios. De vez em quando há até o que falar de bom sobre. Mas nem sempre. Talvez muito raramente sobre essa família. O mesmo se pode dizer sobre o músico que toca violão. Coitado, vagando por aí, pegando carona. Tanto a família como ele têm algo em comum: o palco. É no palco, em seus palcos particulares, que cada um age da mesma forma. Eles matam fascistas. Mas há um detalhe: cada um a sua maneira, com seus métodos.

FAMÍLIA DE MORTE

Catarina é jovem e prepara-se para matar seu primeiro fascista. Os pais exultam, descontrolados. A família mata fascistas, está no sangue. Da família, claro. Talvez também no da pobre criatura. Mas o pitéu da família recusa-se, não quer matar o fascista raptado para o devido fim. A crise se instala. O que é um fascista? Pode-se, em nome das escolhas, matar fascistas? Poderia ser hoje, coisa da vida, e talvez seja mesmo, mas se trata de uma peça. Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é a nova montagem do diretor português Tiago Rodrigues, também autor do texto.

PEIXEIRA SEM FIO

Não há o que temer, Catarina e sua família vivem longe, Lisboa. A estreia no Centro Cultural Belém será em 9 de dezembro. Estamos todos seguros. Ou não, quem sabe? Mas há a libertação. A trilha da peça não mata apenas fascistas, mas cada um de nós. Lentamente, comme il faut. São quatro compositoras, todas acessíveis no Spotify. Hania Rani, Joanna Brouk, Laurel Halo e Rosalía. Comece a afiar a peixeira.

VIOLÃO MORTAL

Woodrow Wilson Guthrie arrastou o nome do 28.º presidente norte-americano por 55 anos, mas a vida o libertou como Woody Guthrie (woodyguthrie.org), um dos mais influentes músicos dos Estados Unidos, digno da baba involuntária de Bob Dylan, Joan Baez e Bruce Springsteen. Seu mundo era a folk music e sua vida plena de desgraças, contratempos e, por que não dizer, reconhecimento das pessoas comuns por onde passava. Cruzou o país, trilhos de trem, sempre de carona. No violão de Woody a frase reveladora: Esta máquina mata fascistas.

PALCO DE AREIA

Estão ao alcance das mãos dois documentários sobre o artista, em versão integral. Um produzido pela BBC, Woody Guthrie (youtu.be/9EnXnFgnkUc), e Hard Travelin’ (youtu.be/roRzmTmT5kU).

É JORNALISTA E ESCRITOR, AUTOR DO INFANTIL ‘ZIIIM’ E DE ‘ENQUANTO ELES CHORAM, EU VENDO LENÇOS’