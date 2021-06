Caverna.club: Lorca, poema eterno

Em um mês como este, há 100 anos, Granada torrava a 30 graus esperando o verão escaldante que se aproximava enquanto Federico García Lorca lançava seu primeiro livro de poemas, não à toa chamado Libro de Poemas, para manter a coerência. Dias antes, o granadino acabara de completar 23 anos, era ótimo pianista e desenhista. Na adolescência, tinha certeza de que seria músico. Muitos talentos para um homem só. Mas a vida, essa bandida, fez dele poeta e dramaturgo, dono de um texto que transitava entre o dramático e o lírico, o raivoso e o racional em poucos segundos, o que não é para qualquer um.

Amor e liberdade

A música não sumiu de sua vida, pelo contrário, o acompanhou durante toda a trajetória, fosse no teatro, com peças que tocavam o povo simples das aldeias com seu grupo La Barraca, fosse nas festas das quais participava, quando sentava ao piano e roubava a atenção e o coração de quem estivesse perto. Lorca foi um farol de sua época, até ser fuzilado por aliados de Franco, há 85 anos a serem completados em agosto. Mas sua poesia transformou-se em libelo pelo amor e pela liberdade, que cruza os tempos com vigor inabalável (bit.ly/3qnWaCO).

Tão inabalável que os eventos em torno de suas obras são contínuos. Acaba de abrir as portas em Madri uma nova exposição, agora enfocando a confluência das criações de Lorca e de seu amigo Benjamín Palencia, pintor da avant-garde espanhola, que desenhou o logo do grupo teatral La Barraca, da qual foi diretor artístico (bit.ly/3xEPD90).

Muitos falaram sobre Lorca. Há trechos importantes de especialistas e companheiros nas artes e como o veem e à sua obra passados tantos anos (bit.ly/2UpSa8F). Até um dos maiores dramaturgos brasileiros, sempre o primeiro a valorizar antes os brasileiros, Ariano Suassuna aparece neste vídeo declamando poema de Lorca, uma de suas referências artísticas (youtu.be/sRkghjG0jeo).

Dalí e Buñuel

Seu primeiro livro, Impressões e Paisagens, de 1918, mistura desenhos, prosa e alguns poemas, que depois seriam reunidos em 1921 no Libro de Poemas. Em 1919, Lorca ruma a Madri para morar na Resi, a Residência dos Estudantes, onde conhece Salvador Dalí e Luis Buñuel (amzn.to/ 3wRmDek). Este talvez tenha sido o grande portal de sua vida, com a mesma simbologia que representou sua viagem a Nova York, em 1929. Aqui o primeiro capítulo da série sobre o poeta na tevê espanhola (youtu.be/2541fkezv _g).

