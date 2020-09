Caverna.club: Coração furta-cor de palavras

Terra de ninguém e de todos, onde se regozija de felicidade incontida e descontrole desesperado, a internet traz surpresas para o vivente. Descobrimos que o coração apaixonado de Johann Wolfgang von Goethe batizou uma pedra quase preciosa. Goethita, essa melindrosa, é óxido de ferro encontrado no Hemisfério Norte e até em Marte. Goethe, sapeca de primeira hora, inspirou seu nome.

https://bit.ly/3h6oEuo

Ideias feitas

Bem além de trechos do Dicionário de Mineralogia e Gemologia, de Pércio de Moraes Branco, para quem se delicia com pedras e suas preciosidades, palavras ácidas atravessam gargantas de mortais como Gustave Flaubert, que elaborou o seu Dicionário de Ideias Feitas (abaixo, em francês, gratuito, ou R$ 12 na Amazon em e-book). Nele os verbetes recebem do autor de Madame Bovary definições irônicas e críticas de uma época, mas também algumas simplesmente banais da média dos humanos. Como a palavra “fechado”, que Flaubert define como “sempre precedido de hermeticamente”. Ou ainda para a definição de “livro”: “seja ele qual for, sempre é muito comprido”. Arte? “Leva à miséria. Para que serve, já que podemos substituí-la pela mecânica, que faz melhor e mais rápido?” Claro, cínico também, claro. http://bit.ly/2FjJ9X7

Urbanoides

Mas se há um dicionário divertido e cheio de criatividade é o Urban Dictionary. Totalmente online, escrito em inglês e de forma colaborativa nos últimos 20 anos, traz gírias e expressões que foram criadas nas ruas. Hoje são 7 milhões de entradas, neologismos ou simplesmente bobagens. Vale o mergulho. Dog shot é definido como ser atingido quando se está distraído. Ou steeze, ter estilo com facilidade, junção das palavras style e ease. Em muitas das palavras é possível clicar para ouvir a pronúncia, repetida de diversas formas e um tanto criativas – tente love, sempre. Para quem tiver interesse, a definição de Rick, apelido de Richard, é uma das mais divertidas. Moral à parte. urbandictionary.com

Viva a novilingua

O blog do Cambridge Dictionary criou uma seção para provar como a língua é viva e novas palavras saltitam, felizes, por todos os lados todos os dias. Ali estão algumas que marcam o período pandemoníaco que estamos vivendo, como quarenteam, grupo de pessoas que entram em quarentena juntas. Ou também twindemic, um surto simultâneo de gripe e covid-19. Ah, e não se pode esquecer de lockstalgia, esse sentimento de nostalgia pelo período de distanciamento social provocado pela pandeca demoníaca. Haja palavras para tantos sentimentos díspares. bit.ly/2R6gojF