Caverna.club: Confissões à beira da fama

Atrizes e atores do cinema comercial hollywoodiano vivem em bolhas de marketing e raramente fornecem aos fãs algo mais do que respostas protocolares e pouco espontâneas sobre suas personagens. Nem tudo está perdido, ou quase. É possível ultrapassar essa maré de tristeza plástica nas duas opções existentes na rede. Ambas podem saciar seu ímpeto de curiosidade descontrolada. A série de vídeos Actors on Actors, da revista Variety, que coloca frente a frente duplas de atrizes e atores para conversar, e Actors Roundtable, da Hollywood Reporter, que junta cinco celebridades à mesa.

PAPO SOLTO

São mais de 100 vídeos, nas duas plataformas, cada um com duração de 30 minutos a pouco mais de uma hora e a maioria feita nos dois ou três últimos anos; mas há também vídeos muito recentes em que cada artista está no recôndito do lar. Assistir a todos seria uma epopeia para garantir ao vivente diversão quase infinita e passar de forma mais doce e meiga pelo pandemônio viral. Actors on Actors tem duplas de babar, se é que você me entende. Vide bula: Kate Winslet e Gary Oldman, Cate Blanchett e Ian McKellen, Emily Blunt e Hugh Jackman, Brad Pitt e Adam Sandler, Tom Hanks e Viola Davis, Nicole Kidman e Amy Adams e dezenas de outras atrizes e atores abrindo seus coraçõezinhos de pedra para falar com candura sobre o trabalho e suas inspirações. Como determinado ator chegou àquele sotaque em um filme, quais referências a atriz usou para construir sua personagem.

Colegas em O Senhor dos Anéis, Cate Blanchett e Ian McKellen esbanjam charme e interesse mútuo por seus trabalhos mais recentes. McKellen se diz surpreso com a capacidade de Blanchett fazer pronúncias em inglês de diferentes regiões do planeta - logo ela, globetrotter, nascida na Austrália, de pai norte-americano e ancestrais ingleses, escoceses e franceses. Praticamente compreensível. Finesse absoluta, não perca de vista as meias de sir McKellen e as pulseiras que usa no pulso esquerdo.

SOLTOS NA VIDA

Já nos vídeos do Hollywood Reporter, Actors Roundtable, não é possível ver as meias de ninguém, um horror. Atrizes e atores, sentados à mesa, só podem ser observados impiedosamente da cintura para cima. Perdemos muito do que poderia ser material humano e futrica. Mas, vá lá, imagine um papo entre os atores Adam Driver, Shia LaBeouf, Tom Hanks, Jamie Foxx e Robert De Niro - este começando a conversa sobre a forma de trabalhar com Martin Scorsese. Ou ainda Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Renée Zellweger, Lupita Nyong’o e Laura Dern falando sobre seus filmes mais recentes. As meias se tornam miúdos acessórios da vida.