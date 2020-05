Caverna.club: Aflora e faz correr

O ser humano encarapitado na escada em posição decúbito ventral, um tanto indignado, pobrezinho, atende pelo nome de Jim Carrey. Ele mesmo, ator, dono das macaquices detestáveis, careteiro de primeira hora, suplicante pela gargalhada do próximo. Aqui, no entanto, se revela outra persona de sua personagem artística. Trata-se do pintor que vivia ali, naquele corpinho, e que por asfixia no ambiente doméstico decide aflorar e tomar seu espaço. I Needed Color é um curta de seis minutos com suas razões para a pintura, arte a que Carrey vem se dedicando há poucos anos.

Jim Carrey: I Needed Color from JC on Vimeo.

TURMA DA COZINHA

I Needed Color é um dos milhares de filmes estacionados na plataforma Vimeo, concorrente do YouTube. Tem como vantagem, geralmente, melhores imagens com maior definição. Escolha a seção Staff Picks. É a seleção do que há de melhor ali, feita pelos editores da Vimeo. Vale tudo, de filmes a animações. E dentro dessa seção pode-se escolher entre os lançamentos, melhores do mês, melhores do ano e, se já não bastasse tudo isso, os melhores da década.

ESTETAS À SOLTA

Calma, há muito mais de onde saiu isso. Vimeo é especialmente uma plataforma de filmes experimentais, sempre com muita qualidade - claro, como tudo na vida e na morte, há sempre tranqueiras pela frente. Mas releve. Até os estetas têm vez, de arquitetos a designers. Como no curtinha de Lauren Pedrosa, que em um minuto cria diversas fusões de fachadas de edificações, criando grafismos de dar felicidade ao vivente.

perspective ǝʌᴉʇɔǝdsɹǝԀ from Lauren Pedrosa on Vimeo.

MINUTO IMENSIDÃO

Agora, imagine, que maravilha, que coisa inacreditável: três rapazes, com duas câmeras, viajam durante 44 dias por 11 países, tomando 18 voos para rodar 60 mil quilômetros. O resultado é meigo, quase uma candura: três filmetes de um minuto cada. O primeiro chama-se Move, que vem seguido de Eat e, por fim, Learn. Cada um traz a experiência das viagens sob o foco do próprio nome: o movimento em si, as comidas nas quais se estabacam de felicidade e estupor e finalmente o aprendizado de cada lugar. Haja pandemia para tudo isso. Mas não desista, a vida é longa e quem busca sempre alcança. Aqui, literalmente.

3 dicas da Atriz e apresentadora Domingas Person

1. Festivais de cinema

Berlim, Cannes e Veneza unidos.

2. Entretanto

Podcast bacana.

3. Yoga with Adriene

Mais de 500 vídeos grátis.