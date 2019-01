Catherine Deneuve vai leiloar vestidos de Saint Laurent para leilão

Um vestido usado pela atriz Catherine Deneuve quando conheceu Alfred Hitchcock em 1969 está entre as dezenas de peças que serão leiloadas nesta semana em Paris e que integram sua coleção de Yves Saint Laurent.

Cerca de 130 peças, uma de cada tipo, criadas pelo designer e amigo próximo de Deneuve estarão à venda na Christie’s na quinta-feira, 24. Entre os modelos, destaca-se um vestido dourado usado por Deneuve no tapete vermelho do Oscar. A expectativa é arrecadar entre 2 mil e 3 mil euros, algo como US$ 3,4 mil.

A atriz e fã de moda decidiu vender a coleção depois de se desfazer de uma casa na Normandia, norte da França, onde guardou os vestidos por décadas. “Quando percebeu que não tinha armários grandes o suficiente para guardá-los todos, ela decidiu se desfazer”, disse François de Ricqles, presidente da Christie’s France.

Deneuve não revelou o destino do que for arrecadado. Saint Laurent – um dos mais influentes estilistas do século 20, que popularizou o smoking para mulheres, ou “Le Smoking” – morreu em 2008. Ele e Deneuve se conheceram quando a atriz tinha apenas 22 anos.

“Ela acompanhou todos os momentos importantes da sua carreira, na primeira fila dos desfiles de moda”, conta Camille de Foresta, coordenadora de vendas da Christie’s. “O estilista lhe deu força e confiança, pois, segundo Deneuve, usar vestidos da grife Yves Saint Laurent era como usar armaduras de luz.”

Além do lote de 130 vestidos de alta costura, um novo lote de 170 itens estará à venda em um leilão online entre 23 e 30 de janeiro.