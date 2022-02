Carnaval da criançada tem de rock a palhaços

O feriado tem animada programação para a garotada, que inclui de show de rock a tradicionais máscaras. Veja algumas das dicas do www.bora.ai para um divertido carnaval em família.

Orquestra com palhaços

Canções para Pequenos Ouvidos, com a orquestra Modesta, é um show de uma banda formada por palhaços. No palco apenas um maestro, quatro palhaços e arranjos modestos. A premissa fundamental é a simplicidade da música feita e tocada por palhaços, em diversos ritmos e letras poéticas que conduzem o público a uma viagem musical, trazendo reflexões e memórias afetivas comuns da infância. Teatro Sesc Belenzinho. Até 6/3. Sáb. e dom., 12h. R$ 24 (inteira). 60 minutos. Livre.

Em ritmo de rock

No repertório do Carna Kids com Kiss for Kids, estarão clássicos da banda norte-americana, como Rock And Roll All Nite, Heaven’s on Fire e I Was Made for Lovin’ You. Como é Carnaval, o grupo também incluirá famosas marchinhas. O show da banda inclui brincadeiras e interação com a plateia. Bourbon Street. Dom. (27). Abertura da casa: 12h30; show: 16h. R$ 65, R$ 35 (crianças), menores de 3 anos não pagam. WhatsApp para reservas (só texto): +5511- 97060-0113. A partir de 3 anos. 90 minutos. Baile de Carnaval

Durante quatro dias, o carnaval do Tudo é Brincadeira terá folia para crianças de todas idades e famílias, com brincadeiras musicais, bailinho, trilha sonora carnavalesca e muito confete e serpentina. Birds House. 26, 27, 28/2 e 1/3, 14h/18h (show: 15h e 16h). R$ 70 (criança) e R$ 35 (adulto) – mais 10% de taxa de conveniência para compras online. Grátis para crianças menores de 1 ano. Ingressos em www.tudoebrincadeira.com.br. Livre. Oficina de máscara

O Museu de Arte Moderna (MAM) no Ibirapuera preparou para os pequenos a Oficina de Máscaras Carnavalescas. A atividade busca estimular a imaginação e a criatividade infantil e o material será fornecido no local. Sáb. (26), 15h. Grátis. Inscrições por ordem de chegada com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção. A partir de 3 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Zoo e mico-leão-preto

O mico-Leão-Preto, símbolo do Estado de São Paulo, será o tema especial do Zoo de São Paulo durante o Carnaval; 28 de fevereiro também é o Dia Nacional do Mico-Leão-Preto”. Durante os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, os nove animais da espécie que moram no local receberão atenção especial, incluindo bate-papos de educadores com visitantes sobre esses primatas, visitação e vivências especiais. Eventos em horários variados. O zoológico está aberto todos os dias, das 9h às 17h. R$59,90 (inteira). Livre.